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RI Kekurangan Dokter Spesialis, Kemenkes Siapkan AI untuk Bantu Baca Hasil MRI dan Pemeriksaan Medis

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |08:10 WIB
RI Kekurangan Dokter Spesialis, Kemenkes Siapkan AI untuk Bantu Baca Hasil MRI dan Pemeriksaan Medis
RI Kekurangan Dokter Spesialis, Kemenkes Siapkan AI untuk Bantu Baca Hasil MRI dan Pemeriksaan Medis (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Keterbatasan jumlah dan pemerataan dokter spesialis di Indonesia mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengembangkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam layanan kesehatan. Teknologi tersebut disiapkan untuk membantu tenaga medis menganalisis hasil pemeriksaan, termasuk citra medis dari MRI.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI Eko Sulistijo mengatakan, perkembangan teknologi alat kesehatan belum selalu diikuti dengan ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi untuk menganalisis hasil pemeriksaan.

Ia mencontohkan penggunaan MRI di sejumlah fasilitas kesehatan. Meskipun fasilitas kesehatan telah memiliki peralatan dengan teknologi canggih, keterbatasan dokter yang dapat membaca hasil pemeriksaan masih menjadi tantangan.

“Penyebaran dokter di Indonesia belum begitu merata. Sehingga pada saat kita lakukan modernisasi alat kesehatan, salah satu misi kami seperti MRI itu tidak serta-merta ketersediaan dokter yang bisa menganalisis hasilnya juga secepat peralatannya,” ujar Eko.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Kemenkes mengembangkan teknologi AI untuk membantu menganalisis hasil pemeriksaan berbasis gambar. Hasil pemeriksaan dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), khususnya tingkat primer, nantinya dapat dikumpulkan secara terpusat.

      
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