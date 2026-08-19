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Fakta Lain dari Pil KB, Bisa Atasi Jerawat hingga Kista

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |09:05 WIB
Fakta Lain dari Pil KB, Bisa Atasi Jerawat hingga Kista
Ilustrasi pil KB. (Foto: dok Magnific/azerbaijan_stockers)
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JAKARTA - Pil KB selama ini lebih dikenal sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Namun, penggunaan kontrasepsi hormonal ternyata punya sejumlah manfaat lain yang berkaitan dengan kesehatan perempuan.

Dikutip dari Verywell Health, pil KB hormonal dapat membantu mengatur siklus menstruasi, mengurangi nyeri haid, hingga menurunkan risiko beberapa jenis kanker. 

Manfaat Pil KB

Berikut ini sederet manfaat pil KB selain mencegah kehamilan:

  • Membuat siklus menstruasi lebih teratur

Pil KB hormonal memberikan kadar hormon yang lebih stabil sehingga siklus menstruasi dapat menjadi lebih teratur dan mudah diprediksi. Penggunaan pil KB juga dapat membantu mengurangi perdarahan menstruasi yang terlalu banyak.  

  • Bantu mengurangi gejala PMS

Perubahan hormon sebelum menstruasi dapat memicu berbagai gejala PMS, seperti payudara terasa nyeri, kram, sakit kepala, sakit punggung, mudah lelah, hingga perubahan suasana hati.

      
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