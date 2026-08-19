JAKARTA - Pil KB selama ini lebih dikenal sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Namun, penggunaan kontrasepsi hormonal ternyata punya sejumlah manfaat lain yang berkaitan dengan kesehatan perempuan.
Dikutip dari Verywell Health, pil KB hormonal dapat membantu mengatur siklus menstruasi, mengurangi nyeri haid, hingga menurunkan risiko beberapa jenis kanker.
Berikut ini sederet manfaat pil KB selain mencegah kehamilan:
Pil KB hormonal memberikan kadar hormon yang lebih stabil sehingga siklus menstruasi dapat menjadi lebih teratur dan mudah diprediksi. Penggunaan pil KB juga dapat membantu mengurangi perdarahan menstruasi yang terlalu banyak.
Perubahan hormon sebelum menstruasi dapat memicu berbagai gejala PMS, seperti payudara terasa nyeri, kram, sakit kepala, sakit punggung, mudah lelah, hingga perubahan suasana hati.