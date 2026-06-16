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Benarkah Seblak Bisa Bikin Kista pada Rahim? Ini Kata Dokter

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |17:03 WIB
Benarkah Seblak Bisa Bikin Kista pada Rahim? Ini Kata Dokter
Seblak. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Seblak memang camilan yang mudah ditemukan dan diolah sendiri. Sebagian perempuan bahkan memilih seblak jadi camilan favoritnya. Dengan rasa khas kencur dan topping yang beragam, seblak bisa dinikmati kapan pun. 

Namun, tahukah kamu kalau seblak mengancam kesehatan rahim? Dokter Kandungan Sita Ayu Arumi, SpOG, Msc (Humrepro), MIGS mengungkapkan bahwa seblak bisa jadi penyebab timbulnya kista atau miom. Bukan seblak secara khusus bisa memicu timbulnya tumor, tetapi seblak itu adalah salah satu makanan yang bisa menimbulkan disbiosis usus. 

“Sebab di dalam seblak ada beragam isi, tinggi karbohidrat dan banyak juga makanan yang over proses, seperti sosis, bakso, dan masih banyak lagi. Semua ini apabila kita banyak mengonsumsi jenis makanan seperti ini akan menimbulkan disbiosis usus,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, disbiosis usus akan memicu low chronic inflammation. Low chronic inflammation di seluruh tubuh akan memicu tumbuhnya tumor, baik itu tumor di kandungan atau tumor di bagian organ lainnya. 

“Jadi apabila kita ingin selalu sehat, terutama organ reproduksi kita, kita juga harus selalu jaga makanan. Makan lah makanan yang sehat, terutama yang real food,” kata dr. Sita.

Ia menyarankan untuk menghindari makanan yang over proses, seperti sosis, kornet, atau semua makanan kalengan. Selain itu, hindari makanan yang tinggi gula dan tepung-tepungan. “Dengan menghindari disbiosis usus, risiko timbul terjadinya tumor itu akan sangat menurun,” tuturnya.

(Agustina Wulandari )

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Topik Artikel :
kesehatan rahim miom Kista Seblak
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