Cerita Chika Jessica Mengigau saat Operasi Kista: Mama Jangan Meninggal

JAKARTA - Chika Jessica membagikan pengalaman emosional saat menjalani operasi kista di bagian perut. Dalam kondisi setengah sadar usai operasi, Chika bahkan terus memanggil sang ibu sambil menangis karena takut kehilangan sosok yang paling ia sayangi.

Kondisi tersebut terasa semakin berat karena operasi yang dijalaninya berbarengan dengan kondisi kesehatan ibundanya yang juga tengah menurun. Bahkan, Chika mengaku sempat menunda pemeriksaan medis lantaran terus memikirkan sang mama.

“Kenapa salah satu hal yang enggak aku cepet-cepet juga (periksa), kan karena kondisi Mama. Aku kepikiran kalau misalkan aku ke dokter terus divonis harus operasi, nanti di rumah sakit Mama sama siapa?” ungkap Chika di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Momen haru terjadi setelah operasi selesai dilakukan. Dalam kondisi masih berada di bawah pengaruh obat bius, Chika disebut terus mengigau memanggil ibunya.

“Katanya aku tuh ngigau Mama-Mama terus. Jadi aku pegang tangan Mama sampai bilang, ‘Mama, Mama jangan meninggal’. Mungkin enggak tahu ya di bawah alam sadar gitu, jadi pengennya ada Mama,” jelasnya.