Cara Gampang Bikin Minyak Biji Labu untuk Perawatan Rambut

JAKARTA - Rambut yang tebal dan kemilau tentu jadi idaman semua orang, terutama para wanita. Namun, masalah rambut rontok kerap datang dan mengganggu penampilan.

Nah, sekarang kamu tak perlu khawatir lagi. Minyak biji labu bisa jadi solusi untuk kesehatan rambutmu dan menumbuhkan rambut kembali.

Melansir The Times of India, meski tidak bisa mengatasi kebotakan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa minyak biji labu berpotensi membantu mengurangi kerontokan dan mengembalikan ketebalan rambut pada orang yang mengalami kebotakan berpola pria.

Cara Membuat Minyak Biji Labu

Minyak biji labu bisa kamu bikin sendiri di rumah. Ada beberapa bahan yang perlu kamu siapkan, antara lain:

½ cangkir biji labu mentah

1 cangkir minyak kelapa atau minyak almond manis

1 sendok makan minyak jarak, jika ingin menambahkannya

Cara membuat:

Sangrai biji labu dengan api kecil selama 2–3 menit. Setelah itu, tumbuk atau haluskan biji labu hingga menjadi bubuk kasar. Panaskan minyak kelapa atau minyak almond, menggunakan metode double boiler. Masukkan biji labu yang sudah dihancurkan ke dalam minyak. Masak selama sekitar 30–45 menit dengan api paling kecil. Matikan api dan biarkan campuran hingga benar-benar dingin. Saring menggunakan kain kasa atau kain muslin. Simpan minyak dalam wadah kaca berwarna gelap. Minyak ini dapat bertahan sekitar 2–3 bulan jika disimpan dengan benar.

Cara Menggunakan Minyak Biji Labu untuk Rambut

Pijat kulit kepala seminggu sekali

Oleskan minyak pada kulit kepala, kemudian pijat selama 5–10 menit. Pijatan ini dilakukan untuk membantu meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala.

Gunakan sebagai masker rambut