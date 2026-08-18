JAKARTA - Rambut yang tebal dan kemilau tentu jadi idaman semua orang, terutama para wanita. Namun, masalah rambut rontok kerap datang dan mengganggu penampilan.
Nah, sekarang kamu tak perlu khawatir lagi. Minyak biji labu bisa jadi solusi untuk kesehatan rambutmu dan menumbuhkan rambut kembali.
Melansir The Times of India, meski tidak bisa mengatasi kebotakan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa minyak biji labu berpotensi membantu mengurangi kerontokan dan mengembalikan ketebalan rambut pada orang yang mengalami kebotakan berpola pria.