Viral! Istri Sah Labrak Suami yang Diam-Diam Nikahi Pelakor, Langsung Bawa Pengacara hingga Polisi

JAKARTA - Video seorang perempuan berinisial J mendatangi resepsi pernikahan suaminya, LI, viral di media sosial. J datang ke acara tersebut bersama kuasa hukum dan pihak kepolisian karena menyebut dirinya masih berstatus sebagai istri sah LI.

Peristiwa itu terjadi saat resepsi pernikahan LI dengan perempuan berinisial AN di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada 11 Agustus 2026.

Kedatangan J sontak menarik perhatian tamu undangan. Situasi di lokasi bahkan sempat memanas setelah terjadi adu mulut antara pihak J dan keluarga mempelai.

Momen tersebut salah satunya dibagikan melalui akun TikTok @leofernando00 milik Leo Fernando Zai, S.H., yang diketahui merupakan kuasa hukum J. Dalam video terlihat J bersama pengacaranya mendatangi lokasi resepsi dengan didampingi sejumlah anggota kepolisian.

Kuasa hukum J kemudian menyampaikan alasan kedatangan kliennya. Ia meminta orang-orang yang berada di lokasi untuk membayangkan posisi seorang perempuan yang mengetahui suaminya menikah dengan perempuan lain.