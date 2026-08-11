Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heboh! Hapalan Surat Ad Dhuha Dapat Miras 1 Botol, MUI: Pelaku Harus Bertanggung Jawab

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |12:38 WIB
Heboh! Hapalan Surat Ad Dhuha Dapat Miras 1 Botol, MUI: Pelaku Harus Bertanggung Jawab
Heboh! Hapalan Surat Ad Dhuha Dapat Miras 1 Botol, MUI: Pelaku Harus Bertanggung Jawab (Foto: MUI)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara terkait aksi promosi minuman beralkohol yang menggunakan hafalan Surat Ad-Dhuha sebagai bagian dari sebuah tantangan. Aksi tersebut menjadi sorotan setelah videonya beredar luas di media sosial dan menuai kecaman dari warganet.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, menilai penggunaan ayat Al-Qur'an dalam kegiatan promosi minuman keras merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga menyentuh ranah etika dan hukum.

“Tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan, baik secara keagamaan, moral etika, maupun secara hukum. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Prof. Niam dilansir dari laman MUI.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta itu menjelaskan bahwa Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat suci bagi umat Islam. Membaca dan menghafalnya merupakan bagian dari ibadah. Sementara itu, minuman keras termasuk sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam.

Karena itu, menurut Prof. Niam, menjadikan hafalan ayat Al-Qur'an sebagai persyaratan untuk memperoleh hadiah berupa minuman beralkohol merupakan tindakan yang dapat merendahkan kesucian kitab suci.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/612/3235414/viral-1iM5_large.jpg
Viral! Challenge Hafalan Surat Ad-Dhuha Dapat Miras 1 Botol, Netizen: Ini Parah Sih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/612/3235316/viral-3IiW_large.jpg
Viral! Nenek Berusia 111 Tahun Bagikan Rahasia Panjang Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/612/3235310/viral-Ap0U_large.jpg
Viral! Balita Dilempar Batu oleh ODGJ saat Makan di Warung Bakso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/298/3235295/kimpul-Tzan_large.jpg
Lagi Viral di Media Sosial, Apa Itu Kimpul?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/612/3235296/viral-X9J6_large.jpg
Viral! Gaji Anjing K-9 di SCBD Jakarta Mencapai Rp15 Juta melebihi UMR DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/612/3235306/bigmo-IUn9_large.png
Bigmo Ngaku Promo Liquid Vape Bareng Anak di Bawah Umur Inisiatif Sendiri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement