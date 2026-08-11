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Heboh Dugaan Penistaan Agama di The Sounds Project, Pihak Brand Buka Suara

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |17:05 WIB
Heboh Dugaan Penistaan Agama di The Sounds Project, Pihak Brand Buka Suara
Heboh Dugaan Penistaan Agama di The Sounds Project, Pihak Brand Buka Suara (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Polemik muncul di tengah penyelenggaraan The Sounds Project (TSP) 2026 setelah video aktivitas di salah satu booth sponsor minuman beralkohol viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat adanya tantangan menghafal Surah Ad-Duha yang disebut memberikan hadiah berupa sebotol minuman beralkohol.

Insiden tersebut terjadi saat gelaran The Sounds Project pada Minggu, 9 Agustus 2026, di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Aktivitas tersebut kemudian menuai kecaman dari warganet karena dinilai telah membawa unsur agama ke dalam kegiatan promosi minuman beralkohol.

Menanggapi kontroversi yang berkembang, pihak Newport akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada Selasa (11/8/2026).

Dalam pernyataan resminya, manajemen Newport menegaskan bahwa aktivitas pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang terjadi di booth mereka bukan bagian dari program promosi resmi perusahaan.

"Kami perlu meluruskan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan program, konsep promosi, challenge, maupun arahan yang dibuat atau direncanakan oleh Newport. Aktivitas tersebut muncul secara spontan dari pengunjung yang berada di lokasi," tulis manajemen dalam keterangan resminya.

Klarifikasi Brand

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