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Riset: Peluk Pohon Ternyata Bisa Redakan Stres

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |07:05 WIB
Riset: Peluk Pohon Ternyata Bisa Redakan Stres
Peluk pohon. (Foto: Freepik)
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FAKTA menarik datang untuk kamu yang kerap merasakan stres menjalani aktivitas sehari-hari. Ternyata, memeluk pohon bisa redakan rasa stres tersebut.

Ya, memeluk pohon sering dianggap sekadar aksi aneh atau tren nyeleneh. Namun, meredakan stres lewat cara ini ternyata bukan mitos, melainkan fakta yang bisa dijelaskan secara ilmiah dari sudut pandang lingkungan.

stres belajar

1. Peluk Pohon Ternyata Bisa Redakan Stres

Fakta ini diungkapkan oleh praktisi bisnis lingkungan sekaligus influencer, Bang Sap. Dia membagikan fakta ilmiah di balik manfaat tak biasa ini melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya.

"In this economy, warga Indonesia kayaknya perlu mulai memeluk pohon untuk mengurangi stres. Dengar-dengar kayak solusi orang yang udah menyerah ya sama kehidupan? Masa stres solusinya memeluk pohon? Padahal dalam sudut pandang lingkungan, hal ini memang bisa dijelaskan loh," ujar Bang Sap, dikutip Sabtu (8/8/2026).

Bang Sap memaparkan bahwa interaksi fisik dengan pohon melibatkan dua mekanisme biologis yang bekerja secara bersamaan saat seseorang memeluk pohon. Mekanisme pertama datang dari efek psikologis dan fisiologis sentuhan fisik (tactile stimulation).

"Ada dua hal yang kerja bareng di situ. Yang pertama, sentuhannya. Penelitian soal sentuhan nunjukin, kontak fisik yang menenangkan itu bikin saraf kita pindah ke mode istirahat, dan hormon stres ikut turun," jelas dia.

 

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Topik Artikel :
Peluk Pohon Pohon Hutan Stres
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