Stres Salah Satu Pemicu Utama GERD Kambuh, Ini Cara Mengelolanya

STRES ternyata bisa bikin sakit asam lambung atau GERD kambuh. Kamu yang menderita penyakit ini pun wajib mengetahui cara mengelolanya agar GERD bisa teratasi saat kambuh.

Selama ini, GERD memang kerap dikaitkan dengan pola makan. Namun ternyata, stres justru menjadi salah satu pemicu utama kambuhnya GERD.

1. Penyebab GERD

Perawat bernama Rizal melalui akun X miliknya, @afrkml membagikan edukasi mengenai penyebab GERD yang sering disalahpahami masyarakat. Menurutnya, banyak orang mengira makanan menjadi penyebab utama asam lambung kambuh. Padahal, stres yang tidak terkelola juga dapat memicu munculnya gejala.

“Banyak orang mikirnya ke makanan, padahal kebanyakan orang justru stres yang nggak terkelola lah pemicu utamanya,” tulis Rizal.

Selain mengelola stres, Rizal juga membagikan dua kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan untuk membantu mengurangi risiko GERD kambuh. Ia menyarankan untuk mulai membiasakan tidur dengan posisi miring ke kiri.

Selain itu, ia mengingatkan agar tidak langsung berbaring setelah makan. Penderita GERD harus bergerak selama 15 sampai 30 menit setelah makan.

“JANGAN rebahan sehabis makan! Mending duduk santai aja dulu, berdiri, atau jalan-jalan 15–30 menit setelah makan. Lebih aman & bermanfaat,” jelasnya.