Gaya Mewah Alyssa Daguise Pakai Aksesori Rp134 Juta Sambil Gendong Baby Soso, Kompak Kenakan Baju Kuning

PENAMPILAN Alyssa Daguise kembali mencuri perhatian. Kali ini, ia terlihat mengenakan sejumlah aksesori dari brand fashion ternama, mulai dari Tom Ford, Dior, hingga Tiffany & Co.

Menariknya, semua perhiasan mewah ini dikenakannya saat bepergian sambil menggendong Baby Soso. Gaya pakaiannya yang juga kompak mengenakan baju kuning dengan Baby Soso juga makin curi perhatian netizen.

1. Gaya Mewah Alyssa Daguise

Dalam unggahan terbarunya di Instagram @alyssadaguise, Alyssa yang tengah berada di sebuah tempat terlihat mengenakan berbagai barang mewah. Dia memakai Redford Sunglasses dari Tom Ford. Dilansir dari akun Instagram @fashion__selebriti, kacamata tersebut dibanderol dengan harga Rp8.820.000 atau sekitar USD490.

Tak hanya kacamata, Alyssa juga melengkapi penampilannya dengan Daisy Tribales Earrings dari Dior. Anting tersebut hadir dengan material gold-finish metal, white resin pearls, dan multicolor lacquer. Aksesori ini dibanderol dengan harga Rp10.000.000.

Sementara itu, sentuhan mewah lainnya terlihat dari kalung Knot Pendant dari Tiffany & Co. yang terbuat dari rose gold dan dihiasi berlian. Kalung tersebut memiliki harga Rp115.200.000 atau sekitar USD6.400!