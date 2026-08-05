Profil dan Potret Cantik Baila No Na yang Keciduk Jalan Bareng Bintang Timnas Indonesia Ivar Jenner

NAMA Baila No Na tengah menjadi sorotan publik setelah potret kebersamaannya dengan bintang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, ramai beredar di media sosial. Momen keduanya berjalan bersama langsung memicu berbagai komentar dari warganet dan membuat sosok Baila No Na semakin menarik perhatian.

Bagi penikmat musik Tanah Air, Baila No Na bukanlah nama baru. Penyanyi muda berbakat ini telah mencuri perhatian sejak usia belia berkat kemampuan vokalnya yang khas dan sejumlah karya yang berhasil diterima oleh penikmat musik Indonesia.

1. Profil Baila No Na

Baila No Na memiliki nama lengkap Baila Shaquanda Fauri. Ia lahir di Jakarta pada 28 September 2001 dan dikenal sebagai penyanyi serta penulis lagu.

Baila mulai menekuni dunia musik sejak kecil. Dia beberapa kali tampil dalam berbagai ajang pencarian bakat sebelum akhirnya aktif berkarier sebagai solois.

Namanya semakin dikenal setelah merilis sejumlah lagu pop dengan lirik yang dekat dengan kehidupan anak muda. Karakter vokalnya yang lembut dan emosional menjadi salah satu ciri khas yang membuatnya memiliki banyak penggemar.

Selain aktif di industri musik, Baila juga kerap membagikan aktivitas sehari-harinya melalui media sosial. Gaya busana yang simpel namun elegan membuat penampilannya sering mendapat pujian dari para pengikutnya.