5 Rekomendasi Nipple Cream untuk Busui, Nyaman dan Aman buat Bayi

JAKARTA - Bagi Moms yang baru melahirkan, mengASIhi jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan new mom. Pengalaman memberikan ASI ini jadi penanda awal adanya ikatan fisik ibu dan anak.

Namun, ada kalanya di tengah asyik menyusui, ternyata puting Moms lecet dan terasa perih. Moms tak perlu panik. Untuk menyiasatinya, kini Moms bisa pakai nipple cream agar lecet dan rasa perihnya mereda.

Yuk, intip rekomendasi nipple cream yang pastinya aman juga untuk si kecil.

Rekomendasi Nipple Cream

1. Lansinoh HPA Lanolin Nipple Cream

Harga: mulai dari Rp123.000 (10 ml) sampai Rp260.000 (40 ml)

Krim ini sangat populer di kalangan ibu menyusui. Terbuat dari 100 persen lanolin murni kelas medis (HPA Lanolin) tanpa tambahan pewangi, pengawet, atau bahan kimia lainnya.