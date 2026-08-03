Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

5 Rekomendasi Nipple Cream untuk Busui, Nyaman dan Aman buat Bayi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |08:03 WIB
5 Rekomendasi Nipple Cream untuk Busui, Nyaman dan Aman buat Bayi
Ilustrasi pakai nipple cream. (Foto: dok Magnific/jcomp)
A
A
A

JAKARTA - Bagi Moms yang baru melahirkan, mengASIhi jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan new mom. Pengalaman memberikan ASI ini jadi penanda awal adanya ikatan fisik ibu dan anak. 

Namun, ada kalanya di tengah asyik menyusui, ternyata puting Moms lecet dan terasa perih. Moms tak perlu panik. Untuk menyiasatinya, kini Moms bisa pakai nipple cream agar lecet dan rasa perihnya mereda.

Yuk, intip rekomendasi nipple cream yang pastinya aman juga untuk si kecil.

Rekomendasi Nipple Cream

1. Lansinoh HPA Lanolin Nipple Cream

Harga: mulai dari Rp123.000 (10 ml) sampai Rp260.000 (40 ml)

Krim ini sangat populer di kalangan ibu menyusui. Terbuat dari 100 persen lanolin murni kelas medis (HPA Lanolin) tanpa tambahan pewangi, pengawet, atau bahan kimia lainnya. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ASI Menyusui busui nipple cream
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/629/3233983//nipple_cream-1Lpm_large.jpg
Nipple Cream: Penyelamat Ibu Menyusui dari Puting Lecet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/629/3233955//ayah_asi-xkYz_large.jpg
Cara Menjadi Ayah ASI untuk Mendukung Keberhasilan Menyusui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/629/3233909//asi-UlDp_large.jpg
Pekan ASI Sedunia 2026: Makna, Tema, dan Pentingnya Dukungan Menyusui bagi Ibu dan Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/629/3227517//asi-Ktkc_large.jpg
Bahaya jika Bayi Tak Diberi ASI, Bisa Alami Masalah Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/629/3222386//asi-03LK_large.jpg
Perbedaan Mastitis dan Saluran ASI Tersumbat, Ini Gejalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/629/3220320//mengenal_nursing_strike-cSr5_large.jpg
Mengenal Nursing Strike, Saluran ASI Tersumbat Bikin Bayi Susah Menyusu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement