Kenapa Oatmeal Bisa Turunkan Kolesterol untuk Sebagian Orang? Ini Faktanya

JAKARTA - Oatmeal sudah lama dianggap sebagai makanan sehat untuk menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Baik dimakan sebagai oatmeal instan buat sarapan atau dimasukkan ke dalam menu makanan sehat harian, oatmeal sangat populer di kalangan orang-orang yang peduli kesehatan.

Tapi, ada satu pertanyaan yang sering muncul: kenapa kolesterol sebagian orang bisa turun drastis setelah makan oatmeal, sementara yang lain tidak merasakan perubahan apapun meski sudah mengonsumsinya dalam waktu lama?

Melansir The Standard, dr. Wang Szu-heng dari sebuah klinik rehabilitasi menyebut, penelitian medis menunjukkan kalau efek maksimal dari oatmeal sebenarnya sangat berhubungan dengan mikrobioma usus atau bakteri usus di dalam tubuh masing-masing orang.

Dokter Wang menjelaskan oatmeal mengandung serat makanan beta-glukan. Serat yang larut dalam air ini akan membentuk tekstur kental saat terkena air.

Nah, begitu sampai di usus, ia bekerja layaknya magnet yang membantu mengikat kolesterol dari makanan dan cairan empedu dari pencernaan, lalu membuangnya ke luar tubuh. Itulah penjelasan ilmiah tentang bagaimana oatmeal bisa menurunkan kolesterol.