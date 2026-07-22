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Potret Gemas Desta dan Miskha, Interogasi Lucu sang Putri Jadi Bukti Chemistry Hangat Ayah dengan Anak

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |11:05 WIB
Potret Gemas Desta dan Miskha, Interogasi Lucu sang Putri Jadi Bukti Chemistry Hangat Ayah dengan Anak
Desta dan Miskha. (Foto: Instagram/@desta80s)
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SELEBRITI Deddy Mahendra Desta dan putri bungsunya, Miskha, kembali mencuri perhatian warganet lewat interaksi yang menggemaskan. Hubungan ayah dan anak ini memang kerap menjadi sorotan karena obrolan mereka yang spontan, penuh candaan, sekaligus menunjukkan kedekatan yang hangat.

Baru-baru ini, Desta membagikan momen saat dirinya dijenguk Miskha di rumah sakit usai mengalami cedera mata akibat terkena bola saat berolahraga. Bukannya langsung menanyakan kondisi sang ayah, Miskha justru melontarkan pertanyaan yang sukses mengundang tawa.

desta

1. Langsung Interogasi Sang Ayah

Sesampainya di ruang perawatan, Miskha mengaku sempat melihat seorang perempuan yang "gelendotan" kepada Desta. Rasa penasarannya pun membuat ia langsung meminta penjelasan kepada sang ayah.

Mendengar pertanyaan itu, Desta menjelaskan bahwa perempuan tersebut adalah rekan kerjanya sebagai partner MC. Menurutnya, momen tersebut hanya candaan saat sedang bekerja. Namun, jawaban itu rupanya belum cukup memuaskan bagi Miskha.

"Tetep aja! Nanti aja kita omongin lagi kalau ayah udah sembuh," ucap Miskha yang langsung membuat Desta tertawa.

Respons polos sang putri sontak membuat banyak warganet gemas. Tak sedikit yang menilai Miskha seolah sedang "menginterogasi" ayahnya dengan serius, meski disampaikan dengan cara yang lucu.

 

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