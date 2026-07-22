Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Deretan Tas Mewah Lamine Yamal sang Bintang Piala Dunia 2026, Ada Hermes Langka!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |10:05 WIB
Deretan Tas Mewah Lamine Yamal sang Bintang Piala Dunia 2026, Ada Hermes Langka!
Lamine Yamal. (Foto: Instagram/@lamineyamal)
A
A
A

SELAIN dikenal sebagai salah satu bintang muda paling bersinar di dunia sepak bola, Lamine Yamal juga mulai mencuri perhatian lewat gaya fashionnya. Pemain Timnas Spanyol itu tampil bukan hanya dengan kemampuan di lapangan, tetapi juga dengan koleksi aksesori mewah dari berbagai rumah mode ternama.

Di usianya yang masih muda, Yamal telah memiliki sederet tas desainer ikonis dari merek seperti Hermès, Chanel, dan Louis Vuitton. Nilai koleksi tas tersebut diperkirakan mencapai hampir USD88 ribu atau sekitar Rp1,5 miliar.

Dilansir dari Drip, berikut deretan koleksi tas mewah Lamine Yamal yang menjadi sorotan:

1. Hermes Mini Kelly

Lamine Yamal

Salah satu koleksi paling mencuri perhatian adalah Hermès Mini Kelly. Tas mungil ini dikenal sebagai salah satu tas paling eksklusif dari Hermès karena produksinya terbatas dan banyak diburu para kolektor.

Mini Kelly milik Yamal diperkirakan memiliki nilai sekitar USD25 ribu atau lebih dari Rp400 juta. Desain klasik dengan bentuk elegan membuat tas ini menjadi simbol kemewahan di dunia fashion.

2. Hermès HAC à Dos

Lamine Yamal

Tak hanya Mini Kelly, Yamal juga memiliki Hermès HAC à Dos. Ini merupakan ransel mewah yang menggabungkan gaya klasik Hermès dengan tampilan lebih kasual.

Tas tersebut diperkirakan bernilai sekitar USD11 ribu atau sekira Rp197 juta. Model ini menjadi salah satu pilihan menarik karena memberikan kesan sporty namun tetap mewah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/629/3231571/marc_cucurella-14F6_large.jpg
Perjuangan Bintang Timnas Spanyol Marc Cucurella Membesarkan Anak yang Mengidap Autisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/612/3231443/natasha_rizky-ek2u_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Natasha Rizky yang Berkhayal Nikah dengan Bintang Timnas Inggris Jude Bellingham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/612/3231384/putri_leonor-5rcE_large.jpg
Mengenal Putri Leonor, Calon Ratu Spanyol yang Viral Usai Berfoto dengan Trofi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/612/3231331/wellah_hatta-MslL_large.jpg
Sosok Wellah Hatta, Srikandi Indonesia yang Curi Perhatian di Seremoni FIFA World Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/612/3231215/putri_leonor_dan_adiknya_infanta_sofia_di_piala_dunia-txrJ_large.jpg
Potret Putri Leonor dan Adiknya Bersama Trofi Piala Dunia 2026 Viral, Replikasi Foto Ikonik 2010
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/194/3231177/ines_garcia-cBvb_large.jpg
Kalung Berlian Ines Garcia Jadi Sorotan di Piala Dunia 2026, Punya Makna Manis untuk Lamine Yamal!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement