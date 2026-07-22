Deretan Tas Mewah Lamine Yamal sang Bintang Piala Dunia 2026, Ada Hermes Langka!

SELAIN dikenal sebagai salah satu bintang muda paling bersinar di dunia sepak bola, Lamine Yamal juga mulai mencuri perhatian lewat gaya fashionnya. Pemain Timnas Spanyol itu tampil bukan hanya dengan kemampuan di lapangan, tetapi juga dengan koleksi aksesori mewah dari berbagai rumah mode ternama.

Di usianya yang masih muda, Yamal telah memiliki sederet tas desainer ikonis dari merek seperti Hermès, Chanel, dan Louis Vuitton. Nilai koleksi tas tersebut diperkirakan mencapai hampir USD88 ribu atau sekitar Rp1,5 miliar.

Dilansir dari Drip, berikut deretan koleksi tas mewah Lamine Yamal yang menjadi sorotan:

1. Hermes Mini Kelly

Salah satu koleksi paling mencuri perhatian adalah Hermès Mini Kelly. Tas mungil ini dikenal sebagai salah satu tas paling eksklusif dari Hermès karena produksinya terbatas dan banyak diburu para kolektor.

Mini Kelly milik Yamal diperkirakan memiliki nilai sekitar USD25 ribu atau lebih dari Rp400 juta. Desain klasik dengan bentuk elegan membuat tas ini menjadi simbol kemewahan di dunia fashion.

2. Hermès HAC à Dos

Tak hanya Mini Kelly, Yamal juga memiliki Hermès HAC à Dos. Ini merupakan ransel mewah yang menggabungkan gaya klasik Hermès dengan tampilan lebih kasual.

Tas tersebut diperkirakan bernilai sekitar USD11 ribu atau sekira Rp197 juta. Model ini menjadi salah satu pilihan menarik karena memberikan kesan sporty namun tetap mewah.