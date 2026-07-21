Profil dan Potret Cantik Natasha Rizky yang Berkhayal Nikah dengan Bintang Timnas Inggris Jude Bellingham

NAMA Natasha Rizky kembali menjadi sorotan publik usai pengakuannya yang mengundang gelak tawa. Aktris sekaligus penulis itu secara blak-blakan mengaku berkhayal menikah dengan gelandang muda andalan Timnas Inggris, Jude Bellingham.

Hal ini disampaikan Natasha Rizky usai gelaran Piala Dunia 2026. Di ajang itu, Bellingham memang tampil gemilang hingga bawa Timnas Inggris jadi juara ketiga.

Pernyataan Natasha Rizky pun langsung ramai dibahas di media sosial. Banyak warganet yang malah mendukung Natasha Rizky.

Di balik candaan tersebut, Natasha Rizky memang dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak penggemar. Selain berparas cantik, ia juga dikenal cerdas, sederhana, dan aktif berkarya di dunia hiburan maupun literasi. Menarik kini menilik profil dari aktris cantik tersebut.

1. Memulai Karier Sejak Remaja

Natasha Rizky Pradita lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 23 November 1993. Ia mengawali karier sebagai finalis ajang pemilihan GADIS Sampul sebelum merambah dunia akting dan berhasil membintangi berbagai sinetron serta film layar lebar.

Nama Natasha semakin dikenal lewat berbagai judul sinetron dan film Indonesia. Gaya aktingnya yang natural membuatnya menjadi salah satu aktris muda yang cukup diperhitungkan di industri hiburan Tanah Air.

2. Aktif Menulis Buku

Tak hanya berkarier di dunia akting, Natasha juga aktif menulis. Ia telah menerbitkan beberapa buku yang berisi refleksi kehidupan, parenting, hingga perjalanan spiritual yang mendapat sambutan positif dari pembaca.

Natasha pernah menikah dengan presenter Desta Mahendra dan dikaruniai tiga orang anak. Meski kini telah berpisah, keduanya tetap menjalin hubungan baik demi mengasuh anak-anak bersama.