6 Buah yang Cocok untuk Diet, Rendah Kalori dan Bikin Kenyang Lebih Lama

SAAT menjalani program diet, banyak orang justru menghindari buah karena menganggap kandungan gulanya bisa membuat berat badan sulit turun. Padahal, buah mengandung gula alami yang berbeda dengan gula tambahan pada makanan olahan.

Selain kaya vitamin dan mineral, buah juga mengandung serat serta air yang tinggi sehingga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Dengan begitu, keinginan untuk ngemil makanan tinggi kalori pun bisa berkurang.

Dilansir dari Good Rx, berikut 6 beberapa buah yang cocok dikonsumsi saat diet:

1. Apel

Apel menjadi salah satu buah favorit untuk diet karena rendah kalori dan tinggi serat. Serat, terutama yang terdapat pada kulit apel, dapat membantu memperlambat proses pencernaan sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama.

2. Jambu Biji

Jambu biji merupakan salah satu buah dengan kandungan serat paling tinggi. Selain mengenyangkan, buah ini juga kaya vitamin C yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh.

3. Markisa

Markisa mengandung serat yang tinggi sehingga membantu mengontrol rasa lapar. Buah ini juga memiliki antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh.