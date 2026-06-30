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Viral! Bayi Berusia 18 Hari Selamat setelah 32 Jam Tertimbun di Reruntuhan Gempa Dahsyat Venezuela

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |23:05 WIB
Viral! Bayi Berusia 18 Hari Selamat setelah 32 Jam Tertimbun di Reruntuhan Gempa Dahsyat Venezuela
Viral! Bayi Berusia 18 Hari Selamat setelah 32 Jam Tertimbun di Reruntuhan Gempa Dahsyat Venezuela (Foto: BBC)
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JAKARTA – Kisah haru datang dari Venezuela setelah seorang bayi berusia 18 hari berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup usai terjebak selama sekitar 32 jam di bawah reruntuhan bangunan akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang negara tersebut. Sang ibu mengaku kehadiran bayinya menjadi alasan utama dirinya terus bertahan hingga tim penyelamat datang.

Dayana Patiño dan putranya, Juan David, terjebak di bawah puing-puing apartemen delapan lantai yang runtuh di Kota La Guaira setelah gempa besar mengguncang Venezuela pada Rabu, 24 Juni. Selama lebih dari satu hari, keduanya tertahan di ruang sempit tanpa bisa bergerak bebas.

Melansir BBC, Dayana mengungkapkan bahwa ia tidak dapat menyusui bayinya selama berada di bawah reruntuhan. Meski demikian, ia terus menjaga putranya tetap berada di dekatnya sebagai sumber kekuatan untuk bertahan hidup.

"Selama dia masih hidup, aku juga akan hidup. Sesekali aku menyentuh hidungnya untuk memastikan dia masih bernapas," ujarnya.

Dayana menceritakan bahwa saat gempa pertama terjadi, ia sedang mencuci piring di apartemennya. Menyadari adanya guncangan, ia langsung berlari menggendong Juan David. Tak lama kemudian, bangunan tempat tinggal mereka ambruk.

      
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Topik Artikel :
Gempa Bumi gempa Bayi Viral
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