Riset: Sering Main Basket Bikin Umur Lebih Panjang hingga 2,7 Tahun!

Sering Main Basket Bikin Umur Lebih Panjang hingga 2,7 Tahun. (Foto: Freepik)

BUAT kamu yang suka main basket, ada kabar bahagia. Sebuah penelitian mengungkap bahwa basket ternyata bukan cuma bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh.

Basket juga disebut dapat membuat usia harapan hidup yang lebih panjang. Bahkan, bisa membuat umur lebih panjang sampai 2,7 tahun.

1. Main Basket Bikin Umur Lebih Panjang

Hal itu diungkap oleh dokter Adam Prabata. Melalui cuitan di X, dr. Adam membagikan hasil sebuah penelitian mengenai hubungan olahraga dan umur panjang.

dr. Adam menjelaskan, penelitian tersebut melibatkan lebih dari 95 ribu atlet internasional dari 183 negara yang berasal dari 44 cabang olahraga berbeda. Para peneliti kemudian menganalisis hubungan jenis olahraga yang digeluti dengan usia harapan hidup.