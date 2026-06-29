Pesona Wisata Sukabumi, Rehat Sejenak dari Hiruk Pikuk Kota

JAKARTA - Sukabumi menyimpan segudang pesona alam yang siap memanjakan mata dan sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk pikuk kota. Jika kamu sedang mencari destinasi wisata alam Sukabumi dengan pemandangan luar biasa namun tetap terjangkau, lokasi-lokasi ini wajib masuk ke daftar perjalananmu.

Rekomendasi Wisata Sukabumi

1. Jembatan Gantung Situ Gunung

Kawasan ini berada di dalam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dan terkenal dengan jembatan gantungnya yang diklaim sebagai salah satu yang terpanjang di Asia. Saat melintasi jembatan ini, kamu akan disuguhkan hamparan kanopi hutan tropis yang lebat dan hijau.

Udaranya sangat sejuk, dan jika kamu datang pada pagi hari, kabut tipis yang menyelimuti pepohonan akan membuat suasana terasa sangat magis. Selain jembatan gantung, kamu juga bisa berjalan santai menuju Curug Sawer atau bersantai di pinggir danau Situ Gunung.

Untuk masuk ke gerbang kawasan taman nasionalnya saja, tiketnya sekitar Rp16.000 (hari biasa). Namun, jika ingin melintasi jembatan gantung, ada beberapa pilihan paket:

Paket Standar: Mulai dari Rp50.000 per orang (sudah termasuk akses jembatan dan minuman selamat datang).