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7 Fakta Unik Lembah Baliem, Dari Hamparan Pasir Putih hingga Festival Budaya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |13:05 WIB
7 Fakta Unik Lembah Baliem, Dari Hamparan Pasir Putih hingga Festival Budaya
Ilustrasi fakta unik Lembah Baliem. (Foto: dok Indonesia Travel)
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JAKARTA - Wajah Indonesia bagian timur sungguh rupawan. Di balik pesonanya yang memukau, tahukah kamu ada surga tersembunyi di Provinsi Papua Pegunungan yang kaya akan wisata alam dan budaya bernama Lembah Baliem? 

Keunikannya, tempat ini punya hamparan pasir putih padahal bukan di pesisir pantai. Lembah Baliem di Papua ini adalah kawasan eksotis yang siap memberi kamu pengalaman liburan baru.

Berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut (mdpl), udara di sini terasa sangat sejuk. Dulu, Lembah Baliem merupakan danau yang sangat luas. Namun, gempa dahsyat pada abad ke-19 memicu pergeseran lempeng bumi hingga danau tersebut berubah menjadi lembah.

Ada 7 keunikan lain Lembah Baliem yang menarik perhatian. Yuk mengenal lebih jauh Lembah Baliem seperti yang dilansir dari Kementerian Pariwisata! 

7 Fakta Unik Lembah Baliem

1. Pasir Putih Desa Aikima

Destinasi yang wajib kamu datangi saat ke Lembah Baliem adalah Pasir Putih di Desa Aikima, Wamena. Waktu tempuhnya cuma sekitar 15 menit dari Kota Wamena menggunakan kendaraan bermotor. Punya hamparan pasir putih yang cantik layaknya pantai, kamu bisa mengabadikan pesona alam Papua dengan berswafoto di sini.

      
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