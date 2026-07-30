Dear Travelers, Pulau Bintan Bakal Gelar Parade Kostum 4 Hari Berturut-turut!

LAGOI – Wisatawan domestik maupun internasional akan disambut dengan rangkaian pertunjukan 200 parade kostum tematik yang artistik, atraktif, terbesar yang pernah dipentaskan di Atrium Plaza Lagoi, destinasi wisata Bintan Resort, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Selama empat malam berturut-turut dari tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus menghadirkan tema yang berbeda, Bintan Resorts Night Parade (BRNP) dapat dinikmati semua pengunjung tanpa dikenakan biaya oleh Bintan Resorts selaku penyelenggara yang menggaet kerjasama dengan Orange Production Asia sebagai mitra produksi acara.

Berbeda dari pertunjukan satu malam pada umumnya, konsep multi hari ini menghadirkan rangkaian parade kostum yang terus berganti konsep setiap harinya.

BRNP yang akan digelar setiap hari selama empat malam, mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB ini, menghadirkan malam yang akan sangat megah dimana karya-karya para pengrajin lokal menjadi bagian dari sebuah pertunjukan visual yang memukau dengan balutan tata cahaya dan musik yang memikat, memberikan ruang apresiasi bagi kreativitas mereka.

Hari pertama akan dibuka dengan kostum tema Safari Lagoon, terinspirasi dari kekayaan fauna benua Asia, dihadirkan melalui interpretasi artistik yang mengangkat keindahan dan makna di balik alam liar. Memasuki hari kedua, suasana akan berganti dengan kostum tema Asia’s Heritage, yang mengeksplorasi warisan dan budaya Asia melalui rancangan kostum spektakuler dan pertunjukan yang memukau.

Pada hari ketiga, giliran kostum Tema Future Bintan membawa pengunjung menyelami visi akan masa depan memadukan atribut lampu neon dan LED ke dalam kreativitas, warna, dan ekspresi yang sarat dengan unsur tropis.

Puncaknya di hari keempat, Kostum tema Tropical Lagoon akan menutup rangkaian event Night Parade dengan menampilkan keindahan bunga-bunga di Asia, menghadirkan sebuah