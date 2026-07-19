Deretan Destinasi Wisata Alam yang Mempesona, Tapi Sering Dianggap Mistis

JAKARTA - Indonesia memang punya daya tarik yang unik. Di balik alamnya yang luar biasa indah, banyak tempat yang juga diselimuti cerita rakyat, mitos, atau aura mistis yang kental. Kombinasi antara keindahan dan misteri ini justru membuat tempat-tempat tersebut semakin bikin penasaran.

Berikut adalah beberapa tempat wisata alam di Indonesia yang terkenal sangat indah namun punya reputasi mistis, yuk simak!

1. Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi (Jawa Timur)

Alas Purwo. (Foto: dok Instagram/btn_alaspurwo)

Alas Purwo adalah salah satu taman nasional dengan ekosistem terlengkap di Indonesia. Tempat ini punya sabana luas (Sabana Sadengan) yang mirip di Afrika, hutan mangrove, hingga Pantai Plengkung (G-Land) yang ombaknya diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia untuk berselancar.

Namun, di kalangan masyarakat Jawa, Alas Purwo sering disebut sebagai hutan paling angker di Pulau Jawa dan dipercaya sebagai kerajaan gaib terbesar tempat berkumpulnya para jin.

Untuk mengunjungi Alas Purwo, kamu cukup merogoh kocek, sekitar Rp15.000 (hari kerja) dan Rp22.500 (akhir pekan/hari libur) untuk wisatawan domestik.

2. Desa Trunyan, Kintamani (Bali)