Profil dan Potret Cantik Go Youn Jung, yang Dirumorkan Pacaran dengan Kim Seon Ho Setelah Pasang Wallpaper HP Sama

NAMA aktris Korea Selatan, Go Youn Jung, kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar K-Drama. Kali ini, ia dirumorkan menjalin hubungan asmara dengan aktor Kim Seon Ho.

Rumor mencuat setelah keduanya diduga menggunakan wallpaper ponsel yang sama. Meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak, spekulasi tersebut langsung ramai dibahas oleh netizen di media sosial.

Rumor ini bermula ketika penggemar memperhatikan kemiripan wallpaper yang terlihat pada ponsel Go Youn Jung dan Kim Seon Ho dalam beberapa unggahan maupun penampilan publik mereka. Temuan tersebut memicu berbagai dugaan bahwa keduanya memiliki hubungan spesial di luar pekerjaan.

Terlepas dari rumor yang beredar, Go Youn Jung memang dikenal sebagai salah satu aktris muda paling bersinar di industri hiburan Korea Selatan saat ini. Berkat kemampuan akting dan visualnya yang memukau, namanya semakin populer dari tahun ke tahun.

1. Profil Go Youn Jung

Go Youn Jung lahir pada 22 April 1996 di Seoul, Korea Selatan. Sebelum terjun ke dunia akting, ia dikenal sebagai model yang sering membintangi berbagai iklan dan pemotretan untuk merek ternama.

Go Youn Jung merupakan lulusan jurusan Seni Kontemporer dari Seoul Women's University. Wajahnya mulai dikenal publik setelah tampil dalam sejumlah iklan komersial yang sukses menarik perhatian industri hiburan.

Karier aktingnya dimulai melalui berbagai peran pendukung. Kemudian, dia mendapatkan popularitas yang lebih luas lewat sejumlah drama dan film populer.

Nama Go Youn Jung semakin dikenal setelah membintangi drama populer seperti Sweet Home dan Law School. Popularitasnya melonjak ketika ia tampil dalam Alchemy of Souls, di mana pesonanya sebagai Naksu berhasil mencuri perhatian penonton global.

Tak berhenti di situ, aktris cantik ini juga menuai pujian melalui perannya dalam Moving. Aktingnya yang emosional dan kuat membuat banyak pihak menganggapnya sebagai salah satu aktris muda paling menjanjikan di Korea Selatan.

Bahkan, Go Youn Jung kembali ramai disorot usai beradu akting dengan Kim Seon Ho di drama Can This Love Be Translated?. Drama itu dirilis pada awal 2026.