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Profil dan Potret Cantik Ino Cat, Youtuber yang Jadi Korban Rasisme di Piala Dunia 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |23:03 WIB
Profil dan Potret Cantik Ino Cat, Youtuber yang Jadi Korban Rasisme di Piala Dunia 2026
Profil dan Potret Cantik Ino Cat, Youtuber yang Jadi Korban Rasisme di Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Nama Yoon Su-jin atau yang lebih dikenal sebagai Ino Cat tengah menjadi sorotan publik internasional setelah menjadi korban tindakan rasis saat menghadiri pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko. Influencer asal Korea Selatan itu mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari seorang suporter yang terekam melakukan gestur bernada rasis di belakangnya saat ia merekam momen kemenangan Timnas Korea Selatan.

Insiden tersebut viral di media sosial setelah video yang diunggah Ino Cat memperlihatkan seorang pria berjersey Meksiko membuat gestur menarik sudut mata ke arah kamera. Aksi itu memicu kecaman luas dari warganet karena dianggap merendahkan ras Asia.

ino cat

Profil Ino Cat

Di balik viralnya insiden tersebut, Ino Cat merupakan salah satu kreator konten populer asal Korea Selatan yang memiliki jutaan pengikut di berbagai platform media sosial.

  • Berikut profil singkat Ino Cat:
  • Nama asli: Yoon Su-jin
  • Nama populer: Ino Cat atau Inonyang
  • Kewarganegaraan: Korea Selatan
  • Profesi: YouTuber, TikToker, dan influencer
  • Konten: Gaya hidup, keseharian, traveling, hingga aktivitas mendukung Timnas Korea Selatan

Popularitas Ino Cat terbilang sangat besar di dunia digital. Kanal YouTube miliknya memiliki jutaan pelanggan, sementara akun TikTok-nya juga diikuti lebih dari dua juta pengguna. Berkat kontennya yang ringan dan menghibur, ia berhasil membangun basis penggemar yang kuat, baik di Korea Selatan maupun berbagai negara lainnya.

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