Profil Dian Neo Japan, Youtuber Indonesia yang Ditegur Pejabat Jepang Karena Ulah Negatif WNI

NAMA Dian Kusuma, atau yang lebih dikenal sebagai Neo Japan, belakangan mencuri perhatian warganet Indonesia setelah unggahannya yang menyoroti perilaku negatif sebagian WNI di Jepang viral di media sosial. Melalui akun Instagram pribadinya, @neojapan_, Dian menyampaikan keresahannya usai menerima keluhan langsung dari seorang pejabat Jepang mengenai tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) di sana.

Unggahan tersebut dikutip pada Minggu (13/7/2025) dan sontak menuai reaksi dari banyak pihak.

Suara Tegas Neo Japan: “Satu Orang Bisa Rusak Citra Ribuan Orang Baik”

Dalam postingannya, Dian menegaskan bahwa kelakuan sebagian WNI di Jepang yang tidak sopan dan tidak beretika bisa merusak reputasi seluruh komunitas Indonesia di sana. Ia menyatakan bahwa pernyataannya bukan untuk menyudutkan suku atau organisasi tertentu, melainkan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap nama baik bangsa.

“Ini bukan soal suku, bukan juga soal organisasi. Ini soal perilaku individu yang memalukan. Banyak dari kita sudah susah payah menjaga nama baik Indonesia lewat kerja keras dan sikap yang baik. Tapi semua itu bisa hancur karena satu-dua orang yang tak tahu adab,” tulis Dian dalam unggahan tersebut.

Ia juga mengimbau kepada sekolah dan lembaga pengirim tenaga kerja untuk lebih selektif dalam memilih siapa yang akan dikirim ke Jepang. Menurutnya, pemahaman tentang etika dan tanggung jawab hidup di negara asing harus menjadi prioritas utama sebelum berangkat ke luar negeri.