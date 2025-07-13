Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Dian Neo Japan, Youtuber Indonesia yang Ditegur Pejabat Jepang Karena Ulah Negatif WNI

Clarisa Adiana , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |18:42 WIB
Profil Dian Neo Japan, Youtuber Indonesia yang Ditegur Pejabat Jepang Karena Ulah Negatif WNI
Profil Dian Neo Japan, Youtuber Indonesia yang Ditegur Pejabat Jepang Karena Ulah Negatif WNI (Foto: Ist)
A
A
A

NAMA Dian Kusuma, atau yang lebih dikenal sebagai Neo Japan, belakangan mencuri perhatian warganet Indonesia setelah unggahannya yang menyoroti perilaku negatif sebagian WNI di Jepang viral di media sosial. Melalui akun Instagram pribadinya, @neojapan_, Dian menyampaikan keresahannya usai menerima keluhan langsung dari seorang pejabat Jepang mengenai tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) di sana.

Unggahan tersebut dikutip pada Minggu (13/7/2025) dan sontak menuai reaksi dari banyak pihak.

Suara Tegas Neo Japan: “Satu Orang Bisa Rusak Citra Ribuan Orang Baik”
Dalam postingannya, Dian menegaskan bahwa kelakuan sebagian WNI di Jepang yang tidak sopan dan tidak beretika bisa merusak reputasi seluruh komunitas Indonesia di sana. Ia menyatakan bahwa pernyataannya bukan untuk menyudutkan suku atau organisasi tertentu, melainkan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap nama baik bangsa.

“Ini bukan soal suku, bukan juga soal organisasi. Ini soal perilaku individu yang memalukan. Banyak dari kita sudah susah payah menjaga nama baik Indonesia lewat kerja keras dan sikap yang baik. Tapi semua itu bisa hancur karena satu-dua orang yang tak tahu adab,” tulis Dian dalam unggahan tersebut.

Ia juga mengimbau kepada sekolah dan lembaga pengirim tenaga kerja untuk lebih selektif dalam memilih siapa yang akan dikirim ke Jepang. Menurutnya, pemahaman tentang etika dan tanggung jawab hidup di negara asing harus menjadi prioritas utama sebelum berangkat ke luar negeri.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130494/4_potret_jessica_jane_resmi_menikah_dengan_erwin_phang_cantik_bak_boneka-EOGI_large.jpg
4 Potret Jessica Jane Resmi Menikah dengan Erwin Phang, Cantik Bak Boneka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/612/3129461/mamalita_dan_firhan_review_brand_brand_ternama_secara_live_shopping_disambut_antusias-vYcU_large.jpg
Mamalita & Firhan Review Brand-Brand Ternama Secara Live Shopping Disambut Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/612/3001309/youtuber-medy-renaldy-gagal-review-produk-terbaru-transformers-gegara-bea-cukai-0zX1abnhr3.jpg
YouTuber Medy Renaldy Gagal Review Produk Terbaru Transformers Gegara Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/612/2978194/potret-kimi-hime-liburan-di-bali-main-di-pantai-hingga-snorkling-fp1rTGQkKs.jpg
Potret Kimi Hime Liburan di Bali, Main di Pantai Hingga Snorkling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/612/2975730/5-potret-terbaru-tugba-kiara-youtuber-turki-mantan-fiki-naki-pShiL3C1s6.jpg
5 Potret Terbaru Tugba Kiara, Youtuber Turki Mantan Fiki Naki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/612/2885352/daftar-10-youtuber-terkaya-di-dunia-nomor-1-pasti-akrab-dengan-para-orang-tua-1wFpG9hrRu.jpg
Daftar 10 Youtuber Terkaya di Dunia, Nomor 1 Pasti Akrab dengan Para Orang Tua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement