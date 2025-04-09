Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mamalita & Firhan Review Brand-Brand Ternama Secara Live Shopping Disambut Antusias

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |18:03 WIB
Event NgeDealYuk Special Ramadan 2025 semakin meriah dengan kehadiran Mamalita & Firhan yang menggelar live shopping seru di YouTube! Sebagai kreator konten yang dikenal dengan gaya unik dan interaktif, Mamalita & Firhan sukses menarik perhatian ribuan penonton dalam sesi live shopping yang menampilkan berbagai brand eksklusif dari event ini.

Disiarkan langsung dari Piazza Atrium, Gandaria City, live streaming ini menjadi kesempatan emas bagi penonton untuk melihat lebih dekat produk-produk unggulan dari berbagai kategori, mulai dari fashion, kecantikan, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari. Brand-brand ternama seperti Aero Street, Baseus, Fantech, Inbex, Robot, Advan, Pero Indonesia, Scarlett, Wings, Zalmore, Oppo, Perla, Teh Kepala Djenggot, Bonvie, Unilever Beauty, Bagus, Jordan, L’oreal, Semar Nusantara, dan Unilever Personal Care turut meramaikan acara ini.

Dalam siaran ini, Mamalita & Firhan tidak hanya memberikan review produk yang detail dan informatif, namuni juga menghadirkan sesi tanya jawab yang interaktif. Penonton dapat langsung bertanya tentang produk, berbagi pengalaman, hingga mendapatkan rekomendasi personal dari keduanya. Tak hanya itu, fitur YouTube Shopping memungkinkan penonton untuk membeli produk favorit mereka secara langsung selama siaran berlangsung.

Keseruan semakin bertambah dengan adanya berbagai promo eksklusif, diskon spesial, dan giveaway menarik untuk para penonton. Dengan gaya pembawaan yang humoris, santai, dan penuh energi, Mamalita & Firhan berhasil menciptakan pengalaman belanja online yang menyenangkan dan informatif bagi para pecinta belanja Ramadan.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
