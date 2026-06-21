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5 Fakta Keluarga Giorgio Antonio, Pacar Sarwendah yang Kontroversi

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |09:05 WIB
5 Fakta Keluarga Giorgio Antonio, Pacar Sarwendah yang Kontroversi
Giorgio Antonio dan Sarwendah. (Foto: Instagram/@giorgioantonioc)
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NAMA Giorgio Antonio kembali menjadi perbincangan publik setelah kedekatannya dengan Sarwendah ramai disorot warganet. Selain hubungan asmaranya, latar belakang keluarga dan kehidupan pribadinya juga ikut menjadi perhatian hingga memunculkan berbagai spekulasi di media sosial.

Apalagi, seiring berjalannya waktu, terungkap berbagai fakta menarik soal sosok Giorgino. Salah satunya status CEO yang dibantah sejumlah perusahaan.

Giorgio Antonio

Berikut lima fakta keluarga Giorgio Antonio yang tengah banyak dibicarakan:

1. Berasal dari Keluarga Pebisnis

Giorgio Antonio Chandra dikenal berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang bisnis. Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa keluarganya terlibat dalam pengelolaan berbagai usaha.

Utamanya bisnis Giorgino bergerak di sektor gaya hidup dan produk kecantikan. Kakak dari Antonio, yakni Cindy, dikenal sebagai sosok yang mendukung perjalanan bisnis adik-adiknya. Lalu, sang adik, Joseph, membangun bisnis parfum dan perawatan tubuh.

2. Darah Campuran 3 Negara

Fakta menarik lainnya dari keluarga Giorgino adalah darah campuran 3 negara. Ketiga negara tersebut adalah China, Belanda, dan Indonesia.

Kombinasi ini membuat penampilan Giorgino menjadi unik. Dia punya warna berbeda dalam latar belakang keluarganya.

 

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