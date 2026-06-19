5 Lokasi Wellness Retreat di Indonesia, Bikin Healing Jadi Maksimal

JAKARTA - Lagi merasa lelah sama rutinitas dan butuh detox dari stres harian? Salah satu cara paling oke untuk menyeimbangkan tubuh dan pikiran adalah wellness retreat, liburan yang fokus dengan pemulihan kesehatan mental. Kegiatannya seperti yoga, meditasi, dan relaksasi di tempat yang tenang.

Indonesia punya banyak pilihan lokasi wellness retreat yang nggak cuma nyaman, tapi juga nawarin pemandangan spektakuler kayak sawah hijau, hutan tropis, sampai pegunungan. Buat kamu yang lagi nyari kedamaian dan pengalaman wellness maksimal, ini dia 5 rekomendasi lokasi terbaik di Indonesia.

1. Padma Resort Ubud, Payangan, Bali

Kalau kamu mencari tempat yang modern tapi tetap asri dan menyatu dengan alam, ini jawabannya. Lokasinya ada di atas lembah Sungai Payangan, jadi view-nya udah pasti juara. Aktivitas yang bikin pengalaman ini lebih berkesan adalah sunset yoga di atas jembatan kaca dengan latar hutan, nature walk atau tur sepeda di sekitar lembah, lalu manjakan diri dengan spa sambil lihat pemandangan lembah.

2. Fivelements Retreat Bali, Gianyar, Bali

Berlokasi di pinggir Sungai Ayung, resort ini udah jadi ikon eco wellness di Asia. Konsepnya bener-bener holistik karena menggabungkan ritual tradisional Bali, spa dari bahan alami, dan sesi yoga yang bikin rileks maksimal.

Aktivitas seru yang bisa kamu ikuti, yakni kelas yoga pagi di paviliun bambu yang open space, mencoba sound healing pakai alat musik tradisional Bali, dan menikmati makanan plant-based yang sehat di Sakti Dining Room.

3. Desa Seni Resort, Canggu, Bali

Desa Seni Resort. (Foto: dok Instagram/desaseni_)

Sesuai namanya, tempat ini mengusung konsep desa artistik Bali yang unik banget. Suasananya autentik dengan deretan rumah kayu tradisional, kebun organik yang asri, dan ruang yoga terbuka. Kamu bisa mengikuti kelas yoga reguler bareng instruktur internasional, makan dengan konsep farm-to-table dari hasil kebun sendiri, sampai berbagai workshop seni dan meditasi.

4. MesaStila Resort and Spa, Magelang, Jawa Tengah

Aktivitas yoga di MesaStila Resort and Spa. (Foto: dok Instagram/mesastila)

Berada tepat di kawasan hijau antara Gunung Merapi dan Merbabu, resort ini punya latar pemandangan alam yang magis. Desain bangunannya bergaya kolonial Jawa, menyuguhkan suasana hening yang pas banget buat meditasi.