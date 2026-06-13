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Ternyata Ini Alasan Lansia Harus Bahagia!

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |16:00 WIB
Ternyata Ini Alasan Lansia Harus Bahagia!
Ilustrasi lansia harus bahagia. (Foto: dok Freepik/jcomp)
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JAKARTA - Menjaga kesehatan bagi kaum lansia (lanjut usia) merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat di fase tersebut seseorang mudah terserang penyakit akibat penurunan kekebalan tubuh. Namun, kesehatan yang perlu dijaga bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental dan kebahagiaan.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes dr. Imran Pambudi mengatakan, faktor kebahagiaan dinilai menjadi kunci utama untuk mencegah percepatan berbagai penyakit kronis di usia senja. Apalagi, kondisi psikologis lansia berpengaruh langsung terhadap respons biologis tubuh. Stres atau ketidakbahagiaan dapat memicu penurunan fungsi organ secara drastis.

"Kita perlu menyampaikan bahwa lansia itu harus bahagia. Karena kalau nggak bahagia tubuh kita juga akan meresponnya negatif. Sel-sel tubuh kita juga akan merespon negatif, sehingga akan muncul penyakit-penyakit degeneratif secara lebih cepat," kata dr. Imran saat diwawancarai usai Puncak Hari Lanjut Usia 2026, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, dampak dari respons negatif sel tubuh tersebut tidak bisa diremehkan. Sebab, kondisi tersebut bisa menyebabkan berbagai gangguan penyakit mulai dari risiko kanker hingga gangguan pada sistem kardiovaskular akibat pengentalan darah.

"Kanker, kemudian penyakit tidak menular, darah kita akan lebih kental ya sehingga akan lebih memudahkan kita kena sakit jantung, hipertensi dan lain-lain," ucapnya.

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