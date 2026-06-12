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Penyakit Hati Mengintai, Menkes Ajak Masyarakat Rutin Deteksi Dini

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |10:04 WIB
Penyakit Hati Mengintai, Menkes Ajak Masyarakat Rutin Deteksi Dini
Ilustrasi penyakit hati. (Foto: dok Freepik/jcomp)
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JAKARTA - Penyakit hati kronis bisa dicegah sedini mungkin dengan rutin melakukan cek kesehatan gratis. Hal ini juga tengah digalakkan oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes). 

Kemenkes melakukan perluasan skrining guna memperkuat upaya pengendalian penyakit hati kronis. Langkah ini penting mengingat penyakit hati kronis masih menjadi tantangan kesehatan yang besar di Indonesia, dengan estimasi sekitar 70 juta penduduk mengalaminya.

Secara global, penyakit hati kronis menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun. Lebih dari separuh kematian tersebut berkaitan dengan infeksi Hepatitis B dan Hepatitis C yang sering kali tidak terdeteksi hingga memasuki stadium lanjut.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit hati merupakan ancaman serius karena berkembang perlahan tanpa gejala yang jelas. Akibatnya, banyak pasien baru mengetahui kondisinya ketika sudah mengalami sirosis atau kanker hati.

“Penyakit hati kronis memiliki prevalensi yang tinggi. Karena itu kita harus memperkuat strategi promotif dan preventif. Kerja di area pencegahan jauh lebih murah dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan pengobatan pada tahap lanjut,” kata Menkes Budi dalam forum Healthy Liver Awareness for Indonesia bertajuk ‘Bicara Tentang Hati: Solid Habit, Strong Liver’ di Jakarta, Selasa (2/6).

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