Jus Buah Kemasan Tak Sehat, Isinya Air Gula!

JAKARTA – Jus buah kemasan kerap dipersepsikan sebagai minuman sehat karena mengandung sari buah. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa sebagian besar produk tersebut justru didominasi air dan gula, sehingga konsumsinya perlu dibatasi, terutama bagi mereka yang jarang beraktivitas fisik.

Hal itu disampaikan Budi dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya.

Menurut Budi, masyarakat perlu lebih bijak dalam memilih minuman. Ia menilai, produk jus kemasan yang banyak beredar di pasaran sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai air gula dengan sedikit tambahan sari buah, bukan jus buah murni yang kaya manfaat.

"Sebenarnya, jus kemasan ini konsepnya bukan jus, tapi konsepnya air gula ditambah sedikit sari buah," kata Budi.

Risiko bagi Kesehatan

Lebih lanjut, ia mengingatkan risiko kesehatan apabila minuman tersebut dikonsumsi secara berlebihan tanpa diimbangi aktivitas fisik yang memadai. Menurutnya, gaya hidup sedentari yang disertai konsumsi minuman tinggi gula dapat meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti diabetes.