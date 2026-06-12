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5 Destinasi Wisata Edukasi sekaligus Horor Paling Ikonik di Bandung

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |12:00 WIB
5 Destinasi Wisata Edukasi sekaligus Horor Paling Ikonik di Bandung
Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Bandung tak hanya memikat lewat keindahan alam, suasana romantis, atau ragam kulinernya yang menggugah selera. Di balik pesona bangunan kolonial dan rimbunnya alam terbuka, kota ini menyimpan berbagai cerita mistis dengan perpaduan edukasi sekaligus nuansa mencekam.

Bagi para pecinta sensasi horor, berikut adalah deretan tempat uji nyali yang wajib masuk dalam destinasi wisatamu.

1. Rumah Pengabdi Setan 

Bagi para penggemar film karya Joko Anwar, rumah kayu bergaya kolonial yang terletak di tengah perkebunan teh Kertamanah ini wajib dikunjungi. Di dalamnya, kamu masih bisa melihat properti asli yang digunakan selama proses syuting, termasuk foto "Ibu" yang ikonik. Suasana sunyi pegunungan, lantai kayu yang berderit, serta kabut yang kerap turun membuat atmosfer tempat ini sangat mencekam meski di siang hari.

Lokasinya berada di Kawasan PTPN VIII, Kertamanah, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kamu bisa merasakan kengerian yang luar biasa seperti di filmnya hanya dengan tiket masuk seharga Rp10.000 – Rp20.000.

2. Goa Belanda dan Goa Jepang

Bukan sekadar wahana buatan, kedua tempat ini merupakan situs sejarah asli yang menyimpan memori kelam masa penjajahan. Menyusuri lorong-lorongnya yang gelap, lembap, dan minim ventilasi hanya dengan bermodalkan senter akan memberikan tekanan psikologis tersendiri. Pengunjung juga diwajibkan untuk menjaga tutur kata dan mematuhi pantangan lokal demi menghormati sejarah tempat tersebut.

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