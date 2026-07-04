Sehari Menjelajah Wisata Jakarta bareng Anak, Kemana Saja?

JAKARTA - Menghabiskan waktu liburan di Jakarta ternyata tidak harus mahal. Kamu bisa menyusun rencana jalan-jalan satu hari (one day trip) yang seru, hemat, dan pastinya mendidik untuk keluarga.

Kombinasi main di luar dan di dalam ruangan adalah jurus paling ampuh untuk menikmati Jakarta seharian tanpa takut kelelahan atau kepanasan. Anak-anak bisa bebas bergerak saat pagi, lalu pindah ke tempat yang sejuk saat matahari mulai terik.

Ini dia panduan liburan satu hari penuh di Jakarta yang bisa kamu coba:

Nikmati Udara Segar dan Pemandangan Kota pada Pagi Hari

Awali hari saat udara masih bersih dan belum terlalu panas. Ini cara singkat dan cerdas menghabiskan pagi hari di Jakarta.

Piknik di Tebet Eco Park: Taman kota seluas 7 hektare di Jakarta Selatan ini menghadirkan fasilitas gratis dan sangat ramah anak. Kamu bisa berjalan santai di jembatan ikonik Infinity Link Bridge, mengajak anak main di taman bermain yang ada rumah pohonnya, atau sekadar melihat area rawa alami (wetland).

Naik Bus Wisata Gratis: Ajak si kecil naik bus tingkat TransJakarta tanpa perlu bayar tiket! Duduklah di lantai atas untuk menikmati deretan gedung pencakar langit. Kamu bisa memilih rute Sejarah Jakarta (BW1) atau Pencakar Langit (BW2). Cukup naik dari Halte IRTI Monas atau Halte Masjid Istiqlal.

Wisata Edukasi dari Siang hingga Sore

Kota Tua Jakarta. (Foto: dok Pinterest/Patrick Weikert)

Saat cuaca mulai terik, saatnya mencari kegiatan yang teduh dan edukatif. Wisata-wisata ini bisa kamu singgahi, seru sekaligus menambah pengetahuan si kecil.

Wisata Sejarah di Monas: Turun dari bus wisata di halte Monas, kamu bisa langsung masuk ke kawasan ini. Naiklah ke puncak Monas untuk memantau Jakarta dari atas, lalu turun ke Museum Sejarah Nasional di bagian bawah untuk melihat berbagai diorama sejarah Indonesia.

Interaksi Hewan di Jakarta Bird Land (Ancol): Meluncur ke Jakarta Utara untuk main ke wahana semi-dalam ruangan ini. Anak-anak bisa langsung memberi makan burung kakatua, menonton pertunjukan burung pintar, dan berfoto di dalam sangkar raksasa (aviary) yang teduh.

Menjelajah Lautan di Sea World Ancol: Masih di kawasan yang sama, masuklah ke area Sea World yang sejuk. Kamu bisa menyusuri terowongan bawah air raksasa Antasena, memegang bintang laut di kolam sentuh, sampai melihat aksi penyelam memberi makan hiu dan ikan pari.

Sepeda Onthel di Kota Tua: Saat hari menjelang senja, kalau tidak ke Ancol, kawasan Kota Tua bisa jadi pilihan jitu karena bebas kendaraan bermotor. Sewalah sepeda onthel warna-warni untuk berkeliling Lapangan Fatahillah, atau mampir ke Museum Fatahillah dan Museum Wayang. Jangan lupa jajan kerak telor dan es selendang mayang!

Penutup Liburan yang Manis saat Matahari Mulai Tenggelam

Tutup hari dengan suasana santai dan pemandangan indah. Berikut destinasi wisata yang bisa kamu singgahi.

Santai di JPO Phinisi atau Lapangan Banteng: Berjalan santai dan berfoto di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Phinisi Karet Sudirman. Pilihan lainnya, bersantai di Lapangan Banteng untuk melihat air mancur menari pada akhir pekan.

Menikmati Senja di Symphony of The Sea (Ancol): Kalau kamu memilih rute Ancol, kembali ke area pinggir pantai ini adalah cara terbaik mengakhiri hari. Nikmati semilir angin laut, tatap matahari terbenam, lalu tutup dengan makan malam enak di deretan tempat makan tepi pantai.

Tips Liburan Aman dan Nyaman

Agar perjalanan satu harimu berjalan lancar, perhatikan beberapa persiapan berikut:

Transportasi: Gunakan angkutan umum seperti MRT, LRT, atau TransJakarta agar bebas macet dan memberi pengalaman baru untuk anak.

Pakaian: Pakai baju yang mudah menyerap keringat dan sepatu kets yang nyaman untuk banyak berjalan kaki.

Antisipasi Cuaca: Selalu sedia payung kecil, topi, dan pastikan memakai tabir surya (sunscreen) sebelum keluar rumah.

Perbekalan: Bawa botol minum isi ulang dan camilan ringan supaya anak-anak tidak rewel di tengah jalan.

(Agustina Wulandari )

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