Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Rahasia Merawat Sepatu Bahan Suede Biar Tetap Awet dan Stylish!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |13:05 WIB
Rahasia Merawat Sepatu Bahan Suede Biar Tetap Awet dan Stylish!
Ilustrasi sepatu bahan suede. (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Punya sepatu berbahan suede memang kadang bikin was-was. Di satu sisi, material ini bisa bikin penampilan langsung stand out, apalagi untuk melengkapi gaya vintage atau fashion era 90-an. Sayangnya, bahan yang halus ini lumayan rewel dan butuh perhatian ekstra dibandingkan material kulit biasa atau kanvas.

Tapi tenang saja, merawat sepatu suede tidak seseram yang dibayangkan, kok! Yuk, simak cara mudah merawatnya agar koleksi kesayangan tetap awet dan selalu siap menemani aktivitasmu.

Rahasia Merawat Sepatu Bahan Suede

1. Sikat Khusus Suede adalah Kunci

Jangan menggunakan sikat gigi atau sikat cuci baju. Bahan suede punya tekstur berserat halus yang gampang rusak kalau disikat sembarangan.

Gunakan sikat khusus suede (suede brush) dan sikat secara perlahan dengan gerakan searah. Langkah sederhana ini sangat ampuh untuk mengangkat debu dan kotoran ringan yang menempel setelah beraktivitas seharian.

2. Hilangkan Noda Membandel dengan Penghapus Khusus

Pernah melihat noda membandel menempel di sepatu suede kesayangan? Jangan panik atau malah langsung mencucinya dengan air! Cukup gunakan penghapus khusus suede atau suede eraser.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/194/3223125//material_sepatu-p1tG_large.jpg
Mengenal Materials Footwear, Mana yang Jadi Favoritmu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/194/3222943//sepatu_balet-47p3_large.jpg
Pilihan Sepatu Balet Buat Tampilan Jadi Lebih Anggun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/482/3220086//padel-G5dU_large.jpg
Benarkah Harus Pakai Raket dan Sepatu Mahal untuk Hindari Cedera? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/624/3216520//sepatu_kekecilan-lhAj_large.jpg
Pilu, Siswa Yatim di SMK Samarinda Meninggal Dunia karena Pakai Sepatu Kekecilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/194/3158669//viral-sni0_large.jpg
Viral Sepatu Favorit Jennie BLACKPINK hingga Selena Gomez Curi Perhatian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153293//viral_bocah_ini_beli_sepatu_di_supermarket_eh_malah_dapat_sebelah_kanan_semua-RAJN_large.jpg
Viral! Bocah Ini Beli Sepatu di Supermarket, Eh Malah Dapat Sebelah Kanan Semua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement