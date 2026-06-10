Rahasia Merawat Sepatu Bahan Suede Biar Tetap Awet dan Stylish!

JAKARTA - Punya sepatu berbahan suede memang kadang bikin was-was. Di satu sisi, material ini bisa bikin penampilan langsung stand out, apalagi untuk melengkapi gaya vintage atau fashion era 90-an. Sayangnya, bahan yang halus ini lumayan rewel dan butuh perhatian ekstra dibandingkan material kulit biasa atau kanvas.

Tapi tenang saja, merawat sepatu suede tidak seseram yang dibayangkan, kok! Yuk, simak cara mudah merawatnya agar koleksi kesayangan tetap awet dan selalu siap menemani aktivitasmu.

Rahasia Merawat Sepatu Bahan Suede

1. Sikat Khusus Suede adalah Kunci

Jangan menggunakan sikat gigi atau sikat cuci baju. Bahan suede punya tekstur berserat halus yang gampang rusak kalau disikat sembarangan.

Gunakan sikat khusus suede (suede brush) dan sikat secara perlahan dengan gerakan searah. Langkah sederhana ini sangat ampuh untuk mengangkat debu dan kotoran ringan yang menempel setelah beraktivitas seharian.

2. Hilangkan Noda Membandel dengan Penghapus Khusus

Pernah melihat noda membandel menempel di sepatu suede kesayangan? Jangan panik atau malah langsung mencucinya dengan air! Cukup gunakan penghapus khusus suede atau suede eraser.