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Mengenal Materials Footwear, Mana yang Jadi Favoritmu?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |17:00 WIB
Mengenal Materials Footwear, Mana yang Jadi Favoritmu?
Ilustrasi pembuatan sepatu. (Foto: dok Freepik/drobotdean)
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JAKARTA - Memilih sepatu bukan hanya soal ukuran dan desain yang keren, tetapi juga tentang memahami materialnya. Setiap bahan memiliki karakter, fungsi, dan cara perawatan yang berbeda. 

Agar kamu tak keliru memilih sepatu dan cara merawatnya, yuk kenali lima material utama yang sering digunakan pada sepatu.

1. Kulit Asli (Genuine Leather)

Kulit asli biasanya terbuat dari kulit hewan seperti sapi atau domba. Material ini adalah standar tertinggi untuk sepatu formal, pantofel, dan boots.

Bahan kulit dikenal dengan performanya yang sangat kuat, fleksibel, awet, serta memberikan kesan mewah. Uniknya, kulit asli memiliki pori-pori alami yang membuatnya tetap "bernapas" sehingga kaki tidak mudah kepanasan.

Sepatu kulit cocok dipakai untuk acara resmi agar terkesan sopan. Biasanya, harga sepatu kulit yang asli relatif mahal dan membutuhkan perawatan khusus agar tidak pecah-pecah atau berjamur.

2. Suede

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