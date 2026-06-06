Pilihan Sepatu Balet Buat Tampilan Jadi Lebih Anggun

SEPATU balet atau ballet flats menjadi salah satu fashion item yang kembali banyak digemari. Pasalnya, desain dari sepatu balet ini terlihat simpel, nyaman, namun tetap memberi kesan anggun.

Ballet flats pun cocok digunakan untuk berbagai gaya, bukan cuma untuk berlatih balet. Sepatu ini bisa dipakai dari gaya kasual hingga semiformal.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren ballet flats semakin berkembang dengan hadirnya variasi model seperti Mary Jane flats hingga crochet atau knitted ballet flats yang memberikan sentuhan unik dan modern. Seperti apa saja pilihannya? Berikut simak ulasannya.

1. Mary Jane Flats: Klasik yang Selalu Elegan

Mary Jane flats merupakan salah satu model sepatu yang terinspirasi dari desain klasik dengan ciri khas adanya strap di bagian punggung kaki. Model ini memberikan kesan feminin, rapi, dan manis saat dikenakan.

Sepatu ini cocok dipadukan dengan berbagai outfit seperti rok midi atau mini skirt, dress simple, hingga celana jeans cropped. Selain nyaman, Mary Jane flats juga memberikan tampilan yang lebih “clean” dan effortless, sehingga cocok untuk aktivitas sehari-hari maupun acara santai.