Riset: Makan Semangka Bisa Turunkan Risiko Penyakit Jantung

JAKARTA - Tak hanya menyegarkan saat cuaca panas, semangka juga menyimpan manfaat bagi kesehatan jantung. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa buah dengan kandungan air tinggi ini berpotensi membantu menjaga kesehatan kardiovaskular dan menurunkan risiko penyakit jantung.

Dikutip dari Healthline, beberapa studi menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi semangka cenderung memiliki asupan nutrisi penting yang lebih baik, seperti serat, magnesium, kalium, vitamin C, vitamin A, likopen, serta berbagai jenis karotenoid lainnya.

Kondisi tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas pola makan, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Salah satu alasan semangka dikaitkan dengan kesehatan jantung adalah kandungan L-citrulline, yaitu asam amino yang berperan dalam mendukung fungsi pembuluh darah dan membantu menurunkan tekanan darah.

Selain itu, semangka juga memiliki efek kardioprotektif, yakni membantu melindungi kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi semangka dapat berkontribusi dalam menurunkan tekanan darah serta menjaga kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan.

Dietisien kardiologi preventif, Michelle Routhenstein, menjelaskan bahwa kombinasi kalium, likopen, dan citrulline dalam semangka dapat membantu mendukung tekanan darah dan sirkulasi darah yang sehat.