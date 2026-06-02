Tak Hanya Bantu Diet, Makan Semangka Juga Bisa Menyehatkan Jantung

JAKARTA - Saat hari terasa panas, makan semangka bisa jadi cara untuk bikin adem tubuh. Kadar airnya yang melimpah dan manis terasa menyegarkan. Tak hanya itu, ternyata semangka juga punya manfaat rahasia untuk jantung.

Melansir Healthline, sebuah penelitian tahun 2025 menemukan bahwa semangka memiliki efek kesehatan kardioprotektif. Hal ini berhubungan dengan penelitian tahun 2022 yang menunjukkan bahwa semangka dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung secara menyeluruh.

"Semangka merupakan tambahan yang bagus untuk pola makan diet sehat karena mengandung kalium, likopen, dan sitrulin, yang secara sinergis dapat membantu mendukung tekanan darah dan aliran darah," kata Michelle Routhenstein, Ahli Diet Kardiologi Preventif di Entirely Nourished.

Studi tahun 2025 mencatat bahwa semangka mengandung asam amino L-citrulline yang tinggi, sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah dan membantu kesehatan jantung. Pada penelitian sebelumnya, tahun 2022 juga menunjukkan bahwa L-citrulline dapat membantu menurunkan tekanan darah dan arteri yang kaku, terutama pada mereka yang memiliki faktor risiko kardiometabolik, yakni penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2.

"Meskipun semangka merupakan tambahan yang menyehatkan jantung, untuk benar-benar mengurangi risiko serangan jantung dan stroke, semangka perlu dimasukkan dalam diet sehat jantung," kata Routhenstein.

(Agustina Wulandari )

