Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Berapa Banyak Daging Kurban Boleh Dikonsumsi? Ini Batas Amannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |16:24 WIB
Berapa Banyak Daging Kurban Boleh Dikonsumsi? Ini Batas Amannya
Berapa Banyak Daging Kurban Boleh Dikonsumsi? Ini Batas Amannya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Momen Idul Adha identik dengan aneka olahan daging kurban, mulai dari sate, gulai, hingga rendang. Meski menjadi hidangan favorit banyak orang, konsumsi daging tetap perlu dibatasi agar tidak memicu gangguan kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat kolesterol tinggi, hipertensi, atau penyakit metabolik lainnya.

Lalu, berapa sebenarnya jumlah daging kurban yang aman dikonsumsi dalam sehari?

Batas Aman Konsumsi Daging

Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, menjelaskan bahwa konsumsi daging sapi maupun kambing yang dianjurkan secara umum berkisar antara 50 hingga 80 gram per hari.

Jumlah tersebut merupakan total konsumsi harian, bukan porsi dalam satu kali makan. Jika diubah ke bentuk makanan yang lebih familiar, takaran tersebut setara dengan sekitar 3–5 tusuk sate atau 2–3 potong kecil rendang.

“Untuk daging sapi atau kambing idealnya makannya tuh cuma 50-80 gram sehari. Kita bicara secara umum, bukan dalam sekali makan. Itu kalau sate kurang lebih ya 3-5 tusuk,” ujar dr. Rendra dalam acara Morning Zone.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/298/3221507/daging-9hEo_large.jpg
Daging Kambing Lebih Bahaya dari Sapi? Ini Penjalasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/298/3221273/makan_daging-8A0T_large.jpg
Kebanyakan Makan Daging saat Idul Adha? Dokter Sarankan Perbanyak Makanan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/482/3221274/perut-tIwd_large.jpg
Penyebab Perut Begah Setelah Makan Daging Kambing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/298/3221188/sate_kambing-1Rxn_large.jpg
Seberapa Banyak Sebenarnya Porsi Aman Makan Daging Setiap Hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/298/3221070/daging-84Os_large.jpg
Kesalahan Menyimpan Daging Kurban: Jangan Langsung Masuk Freezer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/482/3221081/daging-SvbZ_large.jpg
Menkes Ungkap Kandungan Protein dalam Daging Kurban Bagus Buat Otot
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement