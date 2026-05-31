Berapa Banyak Daging Kurban Boleh Dikonsumsi? Ini Batas Amannya

JAKARTA - Momen Idul Adha identik dengan aneka olahan daging kurban, mulai dari sate, gulai, hingga rendang. Meski menjadi hidangan favorit banyak orang, konsumsi daging tetap perlu dibatasi agar tidak memicu gangguan kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat kolesterol tinggi, hipertensi, atau penyakit metabolik lainnya.

Lalu, berapa sebenarnya jumlah daging kurban yang aman dikonsumsi dalam sehari?

Batas Aman Konsumsi Daging

Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, menjelaskan bahwa konsumsi daging sapi maupun kambing yang dianjurkan secara umum berkisar antara 50 hingga 80 gram per hari.

Jumlah tersebut merupakan total konsumsi harian, bukan porsi dalam satu kali makan. Jika diubah ke bentuk makanan yang lebih familiar, takaran tersebut setara dengan sekitar 3–5 tusuk sate atau 2–3 potong kecil rendang.

“Untuk daging sapi atau kambing idealnya makannya tuh cuma 50-80 gram sehari. Kita bicara secara umum, bukan dalam sekali makan. Itu kalau sate kurang lebih ya 3-5 tusuk,” ujar dr. Rendra dalam acara Morning Zone.