Mitos atau Fakta: Daging Kambing Muda Lebih Aman dan Rendah Kolesterol ketimbang Kambing Tua?

SAAT momen makan sate atau olahan kambing lainnya, tak sedikit orang yang lebih memilih daging kambing muda atau yang dikenal dengan istilah balibu (bawah lima bulan). Alasannya, kambing muda dianggap lebih sehat dan rendah kolesterol dibandingkan kambing tua.

Namun, benarkah anggapan tersebut? Ataukah anggapan tersebut hanya mitos semata yang berkembang di masyarakat?

1. Kambing Muda Lebih Aman?

Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, pun memberikan penjelasannya. Menurutnya, persepsi bahwa daging kambing muda sama sekali tidak mengandung kolesterol jahat atau jauh lebih aman dibandingkan kambing tua merupakan sebuah mitos.

Secara umum, perbedaan usia kambing memang dapat memengaruhi tekstur dan cita rasa daging. Daging kambing muda biasanya lebih empuk dan memiliki aroma yang tidak terlalu kuat dibandingkan kambing yang lebih tua.

Namun dari sisi kandungan kolesterol, perbedaannya tidak signifikan. Menurut dr. Rendra, kandungan kolesterol kedua kambing ini relatif sama.

“Sebenarnya harusnya sama (kambing muda dan kambing tua), relatif sama,” ujar dr. Rendra dalam acara Morning Zone.