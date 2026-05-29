Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mitos atau Fakta: Ibu Hamil Dilarang Makan Daging Kambing karena Bersifat Panas?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |15:10 WIB
Mitos atau Fakta: Ibu Hamil Dilarang Makan Daging Kambing karena Bersifat Panas?
Ibu hamil boleh makan daging kambing? (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK mitos beredar di masyarakat bahwa daging kambing bersifat “panas” di perut. Alhasil, ibu hamil dilarang keras mengonsumsinya, termasuk sate kambing.

Namun, apakah anggapan ini benar secara medis? Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, pun memberikan pejelasannya.

Daging Kambing - Shutterstock

1. Istilah Daging Kambing ‘Panas’

dr. Rendra mengatakan bahwa istilah “panas” pada daging kambing sebenarnya bukan istilah medis. Dalam dunia kesehatan, tidak dikenal konsep makanan yang secara harfiah membuat tubuh “panas” seperti yang dimaksud dalam kepercayaan tradisional.

Efek yang sering dirasakan setelah mengonsumsi daging tertentu lebih berkaitan dengan proses metabolisme tubuh. Jadi, itu bukan suhu atau sifat berbahaya dari makanan tersebut.

Daging kambing, seperti daging merah lainnya, memang memiliki efek termogenik, yaitu dapat meningkatkan produksi panas tubuh selama proses pencernaan. Namun, efek ini bersifat normal dan tidak berbahaya bagi ibu hamil jika dikonsumsi dalam jumlah wajar.

“Jadi istilah panas ini kan bukan suatu istilah yang medis ya. Jadi memang mereka ada efek termogenik karena sifat dari daging itu sendiri. Tapi apakah jadi enggakk boleh untuk ibu hamil? Jawabannya enggak ya,” ujar dr. Rendra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/482/3220849/daging_kambing-2giI_large.jpg
Benarkah Daging Kambing Bikin Darah Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/298/3144231/3_tips_menghilangkan_bau_daging_kurban_kambing_saat_diolah-zTMZ_large.jpg
3 Tips Menghilangkan Bau Daging Kurban Kambing saat Diolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/298/3143900/daging_kurban-p1QT_large.jpg
8 Tips Olah Daging Kurban agar Tak Bau Amis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/298/3022232/special_report_mitos_atau_fakta_daging_kambing_sebabkan_darah_tinggi-SHac_large.jpg
SPECIAL REPORT: Mitos atau Fakta, Daging Kambing sebabkan Darah Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/298/3019504/3-tips-menghilangkan-bau-daging-kambing-saat-dimasak-Ffq32LbZJm.jpg
3 Tips Menghilangkan Bau Daging Kambing saat Dimasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/298/2864885/rahasia-ciptakan-daging-kambing-empuk-dan-tak-berbau-EZfyig3W91.JPG
Rahasia Ciptakan Daging Kambing Empuk dan Tak Berbau
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement