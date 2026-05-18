HOME WOMEN HEALTH

3 Kasus Positif Hantavirus Terdeteksi di DKI Jakarta, Dinkes Pantau 6 Suspek

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |12:01 WIB
3 Kasus Positif Hantavirus Terdeteksi di DKI Jakarta, Dinkes Pantau 6 Suspek (Foto: Freepik)
JAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengonfirmasi adanya tiga kasus positif Hantavirus di wilayah ibu kota. Selain itu, sebanyak enam kasus suspek juga masih dalam pemantauan untuk memastikan kemungkinan paparan virus tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, drg. Ani Ruspitawati, M.M., saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan gedung baru Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

“Untuk update kasus Hantavirus yang ada di Jakarta, sampai dengan saat ini kita masih menemukan ada tiga kasus positif, yang kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman wartawan. Tapi ada enam suspek yang masih terus kami monitor sampai dengan hari ini,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mengaku telah menerbitkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta sebagai tindak lanjut penanganan temuan kasus Hantavirus.

Sejumlah RSUD juga telah ditunjuk sebagai rumah sakit sentinel untuk memperketat pengawasan dan deteksi dini apabila ditemukan gejala yang mengarah pada Hantavirus di masyarakat.

“Kami sudah menempatkan beberapa RSUD sebagai rumah sakit sentinel untuk memberikan monitoring yang lebih ketat dalam menangkap adanya suspek kasus Hantavirus di masyarakat,” lanjutnya.

Dinkes Ingatkan Masyarakat Waspada

Dinkes juga telah menyiapkan tim gerak cepat yang akan bergerak apabila terjadi peningkatan kasus secara signifikan. Selain memantau kasus, Dinkes DKI Jakarta juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap pola penularan Hantavirus.

Dokter Tirta soal Hantavirus: Jangan Panik, yang Penting Jangan Jorok
Viral Lagi! Tweet Tahun 2022 Diduga Sudah Ramal Hantavirus 2026
Kemenkes Konfirmasi 2 Suspek Virus Hanta di Indonesia
Apakah Ada Vaksin untuk Mencegah Terpaparnya Hantavirus?
Virus Hanta Merebak, Ini 5 Cara Menjaga Daya Tahan Tubuh Bantu Cegah Infeksi Virus
Ahli Epidemiologi: Indonesia Masih Miliki Peluang Cegah Virus Hanta
