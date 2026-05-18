Cek Fakta, Minum Air Sebelum Makan Bisa Turunkan Berat Badan

JAKARTA - Minum air sebelum makan jadi kebiasaan kecil yang bisa mendukung penurunan berat badan. Dilansir dari Healthline, penelitian tahun 2022 menunjukkan bahwa mengonsumsi sekitar 1-2 cangkir (250-500 ml) air 30 menit sebelum makan dapat mengurangi asupan kalori harian (sekitar 170 kalori) dan mendukung penurunan berat badan seiring waktu.

Alasannya adalah karena air meningkatkan perasaan kenyang sebelum kamu mulai makan, sehingga lebih mudah untuk makan lebih sedikit tanpa merasa dibatasi. Ini juga dapat membantu mengurangi rasa lapar yang intens dan membantu meningkatkan rasa kenyang atau mengurangi konsumsi makanan berkalori tinggi.

Kebiasaan sederhana ini mudah diterapkan dan tidak perlu mengubah menu makananmu. Minum air sebelum makan dapat membantu menciptakan defisit kalori yang diperlukan untuk menurunkan berat badan, menjadikannya tambahan praktis untuk rutinitas yang berkelanjutan.

Peran Air bagi Tubuh

Dengan komposisi hingga 75 persen dari berat badan kamu, air memainkan peran penting dalam mengatur berbagai hal, mulai dari fungsi otak, performa fisik, hingga pencernaan. Meskipun jelas bahwa minum air yang cukup penting bagi kesehatan, kamu mungkin bertanya-tanya apakah waktu minumnya juga berpengaruh.

Sebuah studi pada 24 orang lanjut usia menemukan bahwa minum 16,9 ons (500 ml) air 30 menit sebelum sarapan mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi sebesar 13 persen, dibandingkan dengan kelompok kontrol.