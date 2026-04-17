HOME WOMEN HEALTH

5 Manfaat Minum Air Putih Saat Perut Kosong

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |19:31 WIB
5 Manfaat Minum Air Putih Saat Perut Kosong untuk Kesehatan Tubuh (Foto: Freepik)
JAKARTA - Memulai hari dengan kebiasaan sederhana seperti minum air putih saat perut kosong ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Setelah semalaman tubuh tidak mendapatkan asupan cairan, minum air di pagi hari dapat membantu “menghidupkan” kembali sistem tubuh agar bekerja lebih optimal.

Kebiasaan ini juga dipercaya dapat meningkatkan metabolisme hingga membantu proses detoksifikasi alami.

Manfaat minum air putih saat perut kosong

1. Membantu proses detoksifikasi tubuh
Saat tidur, tubuh melakukan proses perbaikan dan pembuangan zat sisa. Minum air putih di pagi hari membantu melancarkan proses ini melalui urin dan keringat, sehingga tubuh terasa lebih segar.

2. Meningkatkan metabolisme
Minum air putih saat perut kosong dapat membantu meningkatkan laju metabolisme tubuh. Dengan metabolisme yang lebih baik, tubuh akan lebih efisien dalam membakar kalori, yang juga bermanfaat bagi Anda yang sedang menjaga berat badan.

3. Menjaga kesehatan sistem pencernaan
Air putih membantu merangsang pergerakan usus dan melancarkan pencernaan. Kebiasaan ini juga dapat membantu mencegah sembelit serta membuat sistem pencernaan bekerja lebih optimal sepanjang hari.

