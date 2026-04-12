Minum Air Putih Sebelum Tidur Bahaya? Cek Faktanya

JAKARTA - Minum air putih sebelum tidur sering dilakukan banyak orang. Tak hanya memberi manfaat, namun juga ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan.

Minum air sebelum tidur dalam jumlah yang tepat memang bisa memberikan manfaat bagi tubuh. Namun jika berlebihan, justru dapat mengganggu kualitas tidur.

Berikut ini sederet manfaat konsumsi air putih sebelum tidur:

Membantu Menjaga Hidrasi

Tubuh tetap kehilangan cairan saat tidur, baik melalui pernapasan maupun keringat. Karena itu, minum air sebelum tidur dalam jumlah kecil bisa membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, apalagi jika kebutuhan cairan harian belum terpenuhi sepanjang hari.

Membantu Pencernaan