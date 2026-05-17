Tampil Bugar dan Prima, Artis-artis Ini Pernah Ikut Kompetisi Hyrox

JAKARTA - Hyrox, olahraga yang tengah hits di kalangan sport enthusiast, kini mulai mencuri perhatian masyarakat umum. Olahraga modern ini jadi pilihan untuk gaya hidup sehat. Meski mengandalkan kekuatan otot, pemula juga bisa mulai latihan Hyrox. Tentunya dengan persiapan fisik yang tepat, pemula bisa menaklukan race dari delapan pos yang dihadirkan.

Hyrox juga digemari oleh para artis Tanah Air. Beberapa artis mulai meningkatkan kebugaran lewat latihan ini. Yuk, intip siapa saja para artis yang giat latihan Hyrox hingga ikut kompetisi.

1. Luna Maya

Istri Maxime Bouttier ini berhasil menyelesaikan race dalam kompetisi Hyrox yang digelar pada 6-8 Februari 2026 lalu di Vienna. Dengan outfit hitam putih lengkap dengan headband dan sarung tangan, Luna tampil maksimal. Kompetisi ini merupakan kompetisi Hyrox pertama yang diikutinya.

2. Nikita Willy

Artis cantik ini memperoleh pencapaian terbarunya dalam bidang olahraga dengan mengikuti kompetisi Hyrox di Hong Kong pada 8-10 Mei. Nikita tampil sporty dengan balutan outfit serba hitam. Nikita tampak sumringah mengikuti kompetisi, apalagi mendapat support penuh dari suami dan buah hati.

3. Maxime Bouttier

Menggeluti hobi yang sama dengan sang istri, pria keturunan Prancis-Indonesia ini turut mengikuti kompetisi Hyrox di Vienna. Ia tampak begitu antusias menaklukan race bersama teman artis lainnya. Dalam unggahan media sosialnya ia menulis, "I came, saw, and conquered. Race finished, energy replenished", menjadi tanda bahwa ia telah puas menyelesaikan kompetisi ini.

4. Andrea Dian