Cara Menjaga Kondisi Tubuh Selama Naik Haji

Cara Menjaga Kondisi Tubuh Selama Naik Haji (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah haji menjadi hal penting bagi para jamaah. Padatnya rangkaian ibadah, cuaca panas, serta aktivitas fisik yang cukup tinggi membuat jamaah perlu menjaga stamina agar tetap sehat selama berada di Tanah Suci.

Selain kesiapan mental dan spiritual, kondisi fisik juga harus diperhatikan agar ibadah dapat berjalan lancar. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan selama menunaikan haji.

Cara Menjaga Kondisi Tubuh Selama Haji

- Perbanyak minum air putih

Jamaah dianjurkan mengonsumsi air putih sekitar 3 hingga 4 liter per hari untuk membantu mencegah dehidrasi, terutama saat cuaca panas.

- Menjaga pola makan

Pastikan tetap makan secara teratur dan memperhatikan kebersihan serta kualitas makanan yang dikonsumsi agar tubuh tetap mendapatkan asupan energi yang cukup.

- Tidak menunda makan

Makanan yang dibagikan sebaiknya segera dikonsumsi agar tubuh tidak kekurangan energi selama menjalankan aktivitas ibadah.

- Cukup istirahat

Setelah tiba di penginapan atau selesai beraktivitas, jamaah disarankan segera beristirahat untuk memulihkan stamina.

- Rutin memeriksa kondisi kesehatan

Jika mengalami keluhan kesehatan, segera konsultasikan kepada petugas medis atau tenaga kesehatan yang tersedia.