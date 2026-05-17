Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Menjaga Kondisi Tubuh Selama Naik Haji

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |12:12 WIB
Cara Menjaga Kondisi Tubuh Selama Naik Haji
Cara Menjaga Kondisi Tubuh Selama Naik Haji (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah haji menjadi hal penting bagi para jamaah. Padatnya rangkaian ibadah, cuaca panas, serta aktivitas fisik yang cukup tinggi membuat jamaah perlu menjaga stamina agar tetap sehat selama berada di Tanah Suci.

Selain kesiapan mental dan spiritual, kondisi fisik juga harus diperhatikan agar ibadah dapat berjalan lancar. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan selama menunaikan haji.

Cara Menjaga Kondisi Tubuh Selama Haji

- Perbanyak minum air putih
Jamaah dianjurkan mengonsumsi air putih sekitar 3 hingga 4 liter per hari untuk membantu mencegah dehidrasi, terutama saat cuaca panas.

- Menjaga pola makan
Pastikan tetap makan secara teratur dan memperhatikan kebersihan serta kualitas makanan yang dikonsumsi agar tubuh tetap mendapatkan asupan energi yang cukup.

- Tidak menunda makan
Makanan yang dibagikan sebaiknya segera dikonsumsi agar tubuh tidak kekurangan energi selama menjalankan aktivitas ibadah.

- Cukup istirahat
Setelah tiba di penginapan atau selesai beraktivitas, jamaah disarankan segera beristirahat untuk memulihkan stamina.

- Rutin memeriksa kondisi kesehatan
Jika mengalami keluhan kesehatan, segera konsultasikan kepada petugas medis atau tenaga kesehatan yang tersedia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/25/3216108/mekkah-I9ds_large.jpg
Daftar Oleh-Oleh Haji dan Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/482/3214725/vaksin-WX6G_large.jpeg
Kenapa Vaksin Meningitis Wajib Sebelum Haji dan Umrah? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/482/3213309/haji-AJUa_large.jpeg
5 Cara Menjaga Kesehatan Jelang Berangkat Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/612/3209188/vidi-20px_large.jpg
Keluarga Bakal Badal Haji untuk Vidi Aldiano Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/25/3179530/umrah-p8b1_large.jpg
Umrah Mandiri Legal, Netizen Bagikan Pengalaman Bisa Hemat hingga 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3152122/haji-uQ6v_large.jpg
Heboh! Jamaah Haji Pulang ke Indonesia Bawa Boneka Unta hingga Pakai Baju Blink-Blink
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement