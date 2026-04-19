5 Cara Menjaga Kesehatan Jelang Berangkat Haji

JAKARTA - Menjelang keberangkatan ibadah haji, calon jemaah dihadapkan pada berbagai persiapan penting, mulai dari administrasi hingga kesiapan fisik dan mental. Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga perjalanan fisik yang menuntut stamina prima.

Aktivitas yang padat seperti tawaf, sa’i, hingga wukuf di Arafah membutuhkan kondisi tubuh yang kuat, apalagi dilakukan di tengah suhu panas ekstrem dan kerumunan jutaan jemaah dari seluruh dunia. Tanpa persiapan kesehatan yang matang, risiko kelelahan, dehidrasi, hingga terserang penyakit akan semakin besar.

Selain itu, perbedaan cuaca, pola makan, serta lingkungan yang baru juga dapat memengaruhi daya tahan tubuh. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sebelum keberangkatan menjadi langkah krusial agar ibadah dapat dijalani dengan lancar, aman, dan khusyuk. Persiapan ini sebaiknya tidak dilakukan secara mendadak, melainkan jauh-jauh hari dengan membangun kebiasaan hidup sehat secara konsisten.

Cara Jaga Kesehatan Calon Haji

1. Rutin Melakukan Pemeriksaan Kesehatan

Pastikan Anda menjalani medical check-up sebelum keberangkatan. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui kondisi tubuh secara menyeluruh, termasuk tekanan darah, kadar gula, dan kesehatan jantung. Jika memiliki penyakit tertentu, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan dan obat yang sesuai.